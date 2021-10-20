Выборы в Харькове. Как COVID-19 и покойный Кернес помогают Добкину бороться за кресло мэра

Терехов лидирует, но Добкин может привлечь дополнительные голоса

Согласно рейтингам, Игорь Терехов лидирует в предвыборной гонке. Михаил Добкин - на втором месте. Фото: коллаж "Сегодня"

На воскресенье, 31 октября, запланированы внеочередные выборы мэра Харькова. Новый градоначальник займет место скончавшегося 16 декабря 2020 года Геннадия Кернеса. Лидерами предвыборной гонки являются исполняющий обязанности городского головы, секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов и экс-глава Харьковской ОГА, бывший народный депутат Украины ("Оппозиционный блок") Михаил Добкин. Оба кандидата называют себя близкими друзьями Кернеса, и каждый из них заявляет, что именно он продолжит дело бывшего мэра, которого уважали жители Харькова.

Рейтинги

Согласно последним результатам соцопроса, проведенного группой "Рейтинг", те жители города, которые уже определились с выбором и собираются голосовать на выборах мэра Харькова, отдают предпочтение и. о. мэра, представителю партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков!" Игорю Терехову.

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59% опрошенных харьковчан его поддерживают;

29% респондентов не удовлетворены его работой;

53% опрошенных доверяют и. о. мэра;

37% респондентов не доверяют Терехову.

На втором месте оказался самовыдвиженец Михаил Добкин.

33% опрошенных ему доверяют;

27,6% избирателей готовы за него проголосовать;

59% респондентов не доверяют Добкину.

В предвыборной гонке лидируют Игорь Терехов и Михаил Добкин. Фото: коллаж "Сегодня"

Ранее сайт "Сегодня" подробно изучил предвыборную кампанию Игоря Терехова. Сейчас же мы предлагаем ознакомиться с кандидатурой Михаила Добкина и его агитационной работой.

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Кто такой Михаил Добкин

Михаил Добкин родился 26 января 1970 года в Харькове. Окончил факультет гражданского права Харьковского национального университета внутренних дел и факультет международной экономики Харьковского национального экономического университета.

В 1990-х работал на производственном предприятии "Прогресс-90" и числился руководителем ЧП "Инвестторгцентр". Политическую карьеру начал строить в 1998 году.

В 1998 году был избран депутатом Харьковского горсовета от Народно-демократической партии, параллельно занимался оптовой торговлей горюче-смазочными материалами.

В 2002 году был избран депутатом Рады IV созыва в одном из мажоритарных округов Харькова. За одну каденцию Добкин сменил пять фракций и депутатских групп. В конце каденции был членом фракции Партии регионов.

В 2005-2014 годах – член политсовета Партии регионов, с 2009 года возглавлял Харьковскую городскую организацию этой партии.

С марта 2006 по март 2010 года – мэр Харькова.

С марта 2010 по март 2014 года – глава Харьковской облгосадминистрации.

В 2010 году был избран в Харьковский облсовет по списку Партии регионов. В конце 2014 года сложил полномочия.

В 2014 году был кандидатом в президенты Украины от "Оппозиционного блока", набрал 3,03% голосов.

В Раду VIII созыва был избран по списку "Оппозиционного блока". В октябре 2017 года вышел из фракции "Оппоблока".

В Раду IX созыва Добкин не прошел – он баллотировался по списку "Оппозиционного блока", набравшего меньше 5% голосов.

Добкин – глава партии "Христианские социалисты", зарегистрированной в 2016 году.

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Михаил Добкин начал строить политическую карьеру в 1998 году / Фото: Facebook

"Главный враг" Евромайдана

В 2013-2014 годах, во время массовых акций протеста в Украине, Добкин выступал с критикой Евромайдана. Оппозиционеров он назвал "уродами", а митингующих – "веселыми клоунами". Был возмущен сносом памятника Ленину в Киеве и организовал сбор средств на его восстановление. 19 декабря 2013 года Добкин предложил перенести столицу Украины в Харьков. А 30 января 2014 года он пришел на сессию Харьковского облсовета в черной футболке с надписью "Беркут" и организовал сбор средств на лечение милиционеров, пострадавших во время столкновений с протестующими.

"Украинский фронт"

1 февраля 2014 года Добкин был избран сопредседателем "Украинского фронта", который выступил организатором "Съезда депутатов юго-восточных регионов Украины, АР Крым и Севастополя". Съезд поставил под сомнение легитимность решений Верховной Рады и заявил, что юго-восточные органы самоуправления берут на себя ответственность за обеспечение конституционного порядка на своей территории. Добкин заявлял, что намерен восстановить полномасштабные отношения с Россией, обещал вернуть Крым Украине, а вину за переход Крыма в состав России возложил на действующую власть.

Уголовные дела против Добкина

10 марта 2014 года экс-глава Харьковской ОГА был задержан в Генпрокуратуре по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность Украины". Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, но вскоре дело было закрыто.

Суд избрал Добкину меру пресечения в виде домашнего ареста, но вскоре дело было закрыто. Фото: mediaport.ua

В сентябре 2016 года у Михаила Добкина и Геннадия Кернеса прошли обыски по делу о хищении сотен гектаров земли с использованием служебного положения. В июле 2017 года Рада сняла с Добкина неприкосновенность и суд арестовал его с альтернативой внесения залога в размере 50 млн грн. Залог за него внесли однопартийцы. В октябре 2018 года дело Добкина передали в суд. Продвигается оно очень медленно – заседания постоянно переносят.

Добкин – кандидат в мэры Киева

В июне 2020 года Добкин решил баллотироваться в мэры Киева и опубликовал несколько предвыборных видеороликов.

Однако в сентябре он передумал баллотироваться на пост главы столицы и решил побороться за кресло градоначальника Харькова. Через месяц он снял свою кандидатуру в пользу Геннадия Кернеса. 25 октября на местных выборах Кернес набрал 60,34% голосов избирателей и был в третий раз избран мэром Харькова.

В январе 2021 года, после смерти Геннадия Кернеса, Добкин заявил, что идет в мэры Харькова.

Состояние

Согласно декларации, Добкин владеет земельным участком площадью 16,8 тыс. кв. м в Харьковской области и двумя домами площадью 1,1 тыс. кв. м и 127,6 кв. м. Кроме того, во владении экс-нардепа – винный погреб площадью 195,4 "квадрата" и право пользования квартирой площадью 157,3 кв. м в Харькове, которая принадлежит младшему брату Давиду Добкину.

Политик владеет тремя местами для парковки в Харькове, земельным участком площадью 83 кв. м в Харькове, тремя квартирами (площадь – 229,1 кв. м, 152 кв. м, 52,6 кв. м), а также пятью гаражами.

В декларации указана 101 единица ценного имущества: коллекция вин, оружие, картины знаменитых художников Николая Самокиша, Сергея Васильковского, коллекции посуды начиная с XVIII века, иконы и прочее.

Автопарк Добкина насчитывает четыре автомобиля Toyota Land Cruiser, водные средства Silver, Bass Prote, Tracker Tundra 21, плавдачу "Теремок", прицепы ПА-2-1 и "Одиссей 5", автомобили Porshe 911 Turbo, Mercedes GL 350, BMW 750Li, Daimler Chrysler, Range Rover, Mercedes-Benz CL 500.

В 2019 году Добкин приобрел три мотоцикла: новые Harley-Davidson FLHXSE (цена – 1,15 млн грн) и Harley-Davidson FLD (цена – 748 тыс. грн), а также мотоцикл "Днепр-16" 1989 года выпуска (цена – 7 тыс. грн).

Коллекцию байков Добкина пополнил Indian Challenger Limited 2020 года выпуска, его минимальная стоимость – 28 тыс. долларов / Фото: Instagram

В декларации политик также указал, что его семья владеет акциями ЧАО "РТВК "Тонис-центр", ПАО "Владимир-Волынская птицефабрика", ПВНЗИФ "Титул" КУА ООО "Ореола", АО "Владимир-Волынская аграрная компания", АО "Владимир-Волынская торговая компания". Кроме того, Добкин является конечным бенефициаром ПАО "Владимир-Волынская птицефабрика", АО "Владимир-Волынская аграрная компания", АО "Владимир-Волынская торговая компания".

Из сбережений Добкин указал наличными 800 тыс. грн, 300 тыс. долларов и 230 тыс. евро. В банковских учреждениях экс-нардеп держит 49 тыс. грн. Тем временем супруга политика имеет 100 тыс. долларов наличными, а в банке – 1,6 тыс. долларов. Кроме этого, она указала долговые обязательства по векселям на общую сумму почти 13,4 млн грн.

Семья

Кандидат в мэры Харькова был дважды женат. Первая жена Людмила Добкина (Молотокас) была старше мужа на восемь лет, и у нее уже был ребенок от первого брака. Людмила родила Михаилу двоих детей: дочь Аллу (1993 года рождения) и сына Николая (2000 года рождения).

В 2007 году супруги развелись, и Михаил Добкин женился на Алине Боженко, которая младше его на восемь лет. В том же году у них родилась дочь Ева. А в 2010 году Алина подарила мужу еще одну дочь, Полину.

Михаил Добкин с дочерью Аллой / Фото: Instagram

Предвыборная кампания

21 сентября Михаил Добкин зарегистрировался как кандидат в мэры Харькова. О поддержке Добкина сразу же заявила партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Добкин подчеркнул, что идет на выборы с программой комплексного развития Харькова "Город для людей".

"Я определил основные направления. Это медицина, ЖКХ, безопасность и гуманитарная сфера", – заявил политик.

Добкин, в отличие от своего конкурента Терехова, реже встречается с избирателями, но активнее освещает свою деятельность через соцсети. Здесь же он часто заявляет об атаках на его штабные офисы, поджогах автомобилей его команды и уничтожении билбордов с его портретами.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддержала кандидатуру Добкина / Фото: Facebook

Медицина в приоритете

Вскоре Добкин заявил, что вообще отказывается от использования наружной рекламы, а деньги на ее оплату направит на финансирование больниц и борьбу с коронавирусом в Харькове. Кандидат также уверяет, что после его победы на выборах социально незащищенные жители города и люди, работающие на предприятиях, смогут проходить медицинское обследование за счет средств городского бюджета.

"Я уже веду такие переговоры с руководителями крупнейших государственных и частных компаний. Мы хотим с ними проводить обследования 50 на 50", – сказал Добкин.

При этом обследования будут проводиться в новых модернизированных диагностических центрах, оборудование в которые также обещает поставить Добкин. Он также обещает не оставить без внимания сферы ЖКХ и образования.

Добкин отказался от использования наружной рекламы / Фото: Facebook

Нестандартная технология

Политтехнолог Алексей Голобуцкий отмечает, что Добкин решил не идти по стандартной технологии создания образа "крепкого хозяйственника", который уже использует в своей предвыборной кампании его конкурент Игорь Терехов.

"Для создания образа хозяйственника у Терехова сегодня есть серьезные ресурсы – его должность и госбюджет. Он, в принципе, по своей должности уже хозяйственник и просто демонстрирует ежедневную работу, подчеркивая в ней свою значимость", – объясняет нам эксперт.

По его словам, Добкин выбрал другой путь, акцентируя внимание на сиюминутных проблемах города. С Голобуцким соглашается политолог Янина Соколовская.

"Пока Терехов занимался подготовкой к выборам, в Харькове сложилась критическая ситуация с коронавирусом. В больницах возник коллапс, а палаты переполнены больными. И тут появился Добкин", – говорит нам Соколовская.

По мнению Голобуцкого, сделав ставку на помощь медицине и борьбу с ковидом, Добкин может привлечь к себе дополнительные голоса избирателей.

"Это то, что электорат может оценить, ведь билборды с громкими лозунгами и демонстративные ремонты дорог уже давно никого не впечатляют", – говорит политтехнолог.

Алексей Голобуцкий: "Сделав ставку на медицину и борьбу с ковидом, Добкин может привлечь к себе дополнительные голоса избирателей" / Фото: Facebook

Демонстрация дружбы с Кернесом

Голобуцкий отмечает, что в технологиях команды Добкина присутствует идеологическая составляющая. Добкин давит на моральные качества людей, показывает, что ему небезразличен город, который он "строил вместе с другом Геннадием Кернесом".

"Демонстрация харьковчанам дружбы с Кернесом очень важна для будущей победы. Добкин регулярно заявляет, что именно он был близок с покойным мэром, а Терехов, мол, и должность-то получил лишь благодаря его смерти", – объясняет эксперт.

Об этом преимуществе Добкина говорит нам и политолог Соколовская.

"Терехову сложно доказать, что он был для Кернеса близким человеком, так как его ближайший конкурент Добкин тоже претендует на это звание. Михаил Добкин стал известен на всю Украину во многом именно из-за видеоролика с голосом Кернеса", – говорит политолог.

Янина Соколовская: "Пока Терехов занимался подготовкой к выборам, в Харькове сложилась критическая ситуация с коронавирусом" / Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" информировал, что Михаил Добкин назвал видео с исполняющим обязанности мэра Харькова Игорем Тереховым, где тот рассказывает, что гордится участием в строительстве храма Святых Жен-Мироносиц, "за гранью" и обозвал его "лохом".

Также мы писали, что Добкин считал Авакова главным конкурентом на выборах мэра Харькова. Примечательно, что после отставки из МВД Аваков даже не намекал о планах на Харьков, но некоторые СМИ его туда активно отправляли.