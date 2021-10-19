Наследие Кернеса – как Терехов хочет переиграть Добкина на выборах мэра Харькова

Согласно результатам соцопросов, Игорь Терехов опережает Михаила Добкина в предвыборной гонке

Предвыборную кампанию Терехов ведет в стиле "местного крепкого хозяйственника". Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 31 октября, состоятся внеочередные выборы мэра Харькова. Согласно последним результатам соцопроса, проведенного группой "Рейтинг" с 2 по 7 октября, в предвыборной гонке лидируют исполняющий обязанности городского головы, секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов и экс-глава Харьковской ОГА, бывший народный депутат Украины ("Оппозиционный блок") Михаил Добкин.

Среди тех, кто определился с выбором и собирается голосовать на выборах мэра Харькова, предпочтения избирателей распределились следующим образом:

Реклама

Игорь Терехов ("Блок Кернеса – Успешный Харьков!") – 57,6%;

Михаил Добкин (самовыдвиженец) – 27,6%.

За остальных предложенных кандидатов готовы проголосовать менее 4% участников опроса.

Ранее результаты исследований, проведенных центром Socis и Киевским международным институтом социологии (КМИС), также вывели в лидеры Терехова и Добкина. К слову, выборы могут пройти в один тур, если один из кандидатов наберет более 50% голосов.

В предвыборной гонке лидируют Игорь Терехов и Михаил Добкин. Фото: коллаж "Сегодня"

Реклама

Сайт "Сегодня" предлагает ознакомиться с предвыборной деятельностью Игоря Терехова. Как кандидат проводит агитационную работу, кто составляет его электорат и на что претендент делает ставки.

Кто такой Игорь Терехов

С декабря 2020 года Игорь Терехов стал исполнять обязанности городского головы Харькова в связи со смертью мэра города Геннадия Кернеса.

Терехов родился 14 января 1967 года в Харькове. Окончил Харьковский инженерно-строительный институт и Харьковский региональный институт при президенте Украины. Трудовую деятельность начал в 1990 году стажером-исследователем в Харьковском инженерно-строительном институте.

Реклама

В 1997 году Терехов стал генеральным директором ОАО "Харьковский завод "Кондиционер".

1999-2006 – начальник управления по вопросам предпринимательства, начальник управления потребительского рынка ГУ экономики и коммунального имущества Харькова.

С апреля 2006-го – экономический советник отдела по обеспечению деятельности председателя и заместителей председателя Харьковской ОГА.

С марта 2007-го – заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации. Тогда область возглавлял Арсен Аваков.

С апреля 2010-го – заместитель харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Перешел к нему после того, как против Авакова возбудили уголовное дело и он вынужден был бежать в Италию.

В ноябре 2010-го стал заместителем Кернеса по вопросам развития и обеспечения жизнедеятельности города.

С 2015 года – первый заместитель городского головы.

В декабре 2020-го решением сессии Харьковского горсовета утвержден секретарем городского совета.

В декабре 2020 года Игорь Терехов стал и.о. мэра Харькова / Фото: Facebook

Состояние

Согласно декларации, у Терехова есть квартира в Харькове (почти 70 м2). Также чиновник арендует жилье у матери – квартиру размером 29,5 м2.

Владеет швейцарскими часами Omega Speedmaster Automatic и арендует внедорожник Mercedes-Benz GL 350 CDI у гражданки Елены Котельниковой.

В 2017 году Терехов приобрел акции компании по управлению активами "Финекс-Капитал", которая, по данным СМИ, является основателем ООО "ДСК "Уровень" – фирмы, регулярно получавшей подряды от горсовета.

Единственный доход Терехова, судя по декларации, – зарплата: за 2019 год он заработал 1,28 млн грн. Все сбережения хранит наличкой – это 120 тыс. грн, 54 тыс. евро и 151 тыс. долларов. На банковском счете – 25 грн.

Семья

Игорь Терехов был женат на Елене Винник (Пиженко), 1966 года рождения. Пара развелась в 2014 году. Развод состоялся по инициативе Терехова, из-за разных взглядов на брак.

У Терехова трое сыновей. Двое младших – от брака с Еленой Винник. Старший – от Анны Пазлюк. О последней известно только то, что до 2014 года женщина занималась предпринимательством (производством кожаных и галантерейных изделий).

Старший сын Николай Терехов родился 22 января 1995 года. Учился в Институте подготовки кадров для органов юстиции, в 2014 году занял 3-е место в чемпионате "Кубок Украины по кикбоксингу" среди взрослых. В 2017-2019 годах работал начальником службы КП "Харьковское ремонтно-строительное предприятие". Женат, воспитывает дочь Ангелину.

Предвыборная кампания

В сентябре 2021 года Харьковская городская организация партии "Блок Кернеса – успешный Харьков!" выдвинула кандидатом на должность городского головы Игоря Терехова.

"Игорь Александрович, думаю, что Геннадий Адольфович (Кернес. – Ред.) хотел этого. Пора избавиться от приставки и. о., двигайтесь вперед. Мы вас поддержим", – заявил тогда сын покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилл.

Однако многие жители Харькова отметили, что предвыборная агитация Терехова началась до официального его выдвижения партией Кернеса. Так, еще в июле чиновник обнародовал в соцсетях агитационные ролики из цикла "Современные истории Харькова", в которых рассказывал о достижениях местной власти, предоставлении коммунальных услуг харьковчанам и строительстве храмов. Видеоролики вызвали споры в соцсетях. Сторонники Терехова поддерживали его рекламу, противники – высмеивали и критиковали.

Образ хозяйственника и последователя Кернеса

Достижения городской власти во время управления Харьковом Тереховым стали главным акцентом, на который обращают внимание электората "Блока Кернеса". На сайте и в аккаунтах соцсетей партии регулярно публикуются отчеты о ремонтах дорог, коммуникаций и подъездов домов, реконструкции мостов и облагораживании местных пляжей и парков, а с билбордов на улицах Терехов обещает харьковчанам не повышать тарифы на воду и отопление.

Игорь Терехов обещает харьковчанам не поднимать тарифы. Фото bykvu.com

Можно сказать, что кампанию Терехов ведет в шаблонном стиле "местного крепкого хозяйственника" – лично "инспектирует" больницы, школы и прочие объекты городской инфраструктуры, встречается с бюджетниками, высаживает деревья перед объективами телекамер и даже собственноручно моет станцию метро из шланга.

Игорь Терехов помыл стену на станции метро "Академика Барабашова" / Фото: Facebook

Политтехнолог Алексей Голобуцкий считает, что технологии, которые использует в своей предвыборной кампании Игорь Терехов, довольно просты.

"Образ Терехова – наследник и последователь дела Кернеса, которого многие харьковчане уважали", – говорит "Сегодня" Голобуцкий.

Эксперт отмечает, что на прошлых президентских и парламентских выборах украинцы надеялись на серьезные изменения в стране, но их ожидания не оправдались.

"Выборы ни к чему не привели, и сейчас граждане более прагматично к ним относятся. Многие считают – пусть ситуация в стране или городе остается такой, как есть, лишь бы не стала хуже", – говорит Голобуцкий.

По его словам, такое настроение общества подтверждает и тот факт, что около 80% мэров украинских городов остались в своих креслах после минувших выборов.

"В этом смысле консерватизм избирателя играет в пользу Терехова", – подчеркивает политтехнолог.

Алексей Голобуцкий: "Образ Терехова – наследник и последователь дела Кернеса" / Фото: Facebook

Он также отмечает, что Терехов пытается сохранить баланс между различными идеологическими группами жителей города.

"Он не акцентирует внимание на необходимости памятника Жукову, он демонстративно не поддерживает как националистов, так и их противников. Ведет политику "и нашим, и вашим", чтобы нравиться всем", – говорит Голобуцкий.

Отметим, что у Терехова есть возможность, в отличие от конкурентов на выборах, использовать админресурс, так как он руководит Харьковом и финансовыми потоками города. И, конечно же, он может создавать парки и ремонтировать подъезды за счет бюджета, при этом рекламируя себя. Об этом "Сегодня" говорит политолог Янина Соколовская.

"Админресурс – главное преимущество Терехова", – подчеркивает эксперт.

Соколовская добавила, что пока Терехов занимался подготовкой к выборам, в Харькове сложилась критическая ситуация с распространением коронавируса.

"Как сообщают харьковские СМИ, палаты переполнены больными COVID-19. В больницах коллапс, а отвечать за это придется мэру", – говорит Соколовская.

Кроме того, по мнению политолога, образ продолжателя дела Кернеса, которому пытается соответствовать Терехов, весьма сомнителен.

"Терехову сложно доказать, что он был для Кернеса близким человеком, так как его ближайший конкурент тоже претендует на это звание. И этот конкурент стал известен на всю Украину во многом именно из-за видеоролика с голосом Кернеса", – объясняет политолог.

Янина Соколовская: "Пока Терехов занимался подготовкой к выборам, в Харькове сложилась критическая ситуация с распространением коронавируса" / Фото: Facebook

Что общего в агитационных кампаниях Терехова и Добкина

По мнению экспертов, идентичным является главный посыл агитации – оба политика пытаются показать себя преемниками Геннадия Кернеса.

Технологически оба штаба используют схожий инструментарий: раздают агитационные газеты, обмениваются черным пиаром и социологическими "вбросами" с выгодными для каждого результатами опросов горожан.

Чем отличаются агитационные кампании Терехова и Добкина

Что касается отличий, то кампания Михаила Добкина полностью виртуализирована, тогда как Игорь Терехов много времени уделяет "работе в полях" (встречи с горожанами, субботники и другие формы прямого контакта в стиле Кернеса образца 2010-2012 годов). У Терехова есть очевидное преимущество в брендировании городского пространства (билборды, ситилайты), тогда как у Добкина лучше налажена работа с всеукраинскими медиа и более высокий охват на личных страницах в социальных сетях кандидата.

Результат сложно предсказать

Как отмечает политтехнолог Голобуцкий, результат выборов мэра Харькова сегодня сложно предсказать.

"Все будет зависеть от явки избирателей на участки, а также от того, не появятся ли накануне выборов сюрпризы. Например, не пропадет ли в городе вода", – говорит он нам.

"Думаю, на выборах победит тот, кто сможет убедить электорат, что он лучший хозяйственник и был более близким другом Кернеса", – добавила Соколовская.

Как сообщал сайт "Сегодня", и.о. харьковского городского головы Игорь Терехов говорил, что харьковчане должны выбрать мэра как можно скорее. По его словам, руководство Харькова готово сотрудничать с теми политическими силами, для которых приоритетом является улучшение условий жизни в городе, а не игра в политику.

Мы также писали, что Михаил Добкин назвал видео с исполняющим обязанности мэра Харькова Игорем Тереховым, где тот рассказывает, что гордится участием в строительстве храма Святых Жен-Мироносиц, "за гранью" и обозвал его "лохом".