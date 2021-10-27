"Будем мера готувати" – Терехов розповів, як Кернес хотів собі наступника

У Кернеса та Терехова була історія складних взаємин

Ігор Терехов каже, що Геннадій Кернес йому довіряв. Фото: колаж "Сьогодні"

Кандидат у мери Харкова, чинний в.о. міського голови, секретар Харківської міськради Ігор Терехов заявив, що колишній мер Геннадій Кернес, який помер 16 грудня 2020 року, готував його до своїх приймачів. Про це Терехов повідомив в інтерв'ю журналістці Соні Кошкіної в її програмі KishkiNa.

"Напередодні його поранення (у квітні 2014 року Геннадію Кернесу вистрілили у спину, коли він катався на велосипеді в районі Білгородського шосе у Харкові – ред.) ми зустрілися на озері у парку Горького. Ми сиділи втрьох: Юра Дімент (бізнесмен, друг та соратник Кернеса. Був вбитий чергою з автомата під час відвідування могили матері у лютому 2016 року – ред.), Геннадій Адольфович та я. Ми там ходили, дивилися, і раптом, ні з того, ні з сього, Геннадій Адольфович плескає Юркові по плечу та каже: "Ну що, будемо з Ігоря мера готувати", – згадав Терехов.

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Приятель Геннадія Кернеса Юрій Дімент був вбитий через два роки після замаху на мера Харкова. Фото: dozor.kharkov.ua

Він також зазначив, що тоді ця фраза Кернеса була схожа на жарт, але після поранення мер Харкова повернувся до цього питання серйозно.

"Кожна людина розуміє, що їй потрібний приймач, який, по-перше, не зрадить, а по-друге, збереже все те, що робиться. А всі проекти, які здійснювалися ним як мером, ми робили разом. І можу сказати, що насправді він мені довіряв. Причому ми мали історію складних взаємин. Але мені було з ним дуже легко", – розповів Терехов.

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Раніше сайт "Сьогодні" ознайомився із передвиборчою кампанією Ігоря Терехова та з'ясував, як кандидат проводить агітаційну роботу хто входить до його електорату та на що він робить ставки.

Також ми повідомляли про те, як конкурент Ігоря Терехова Михайло Добкін хоче перемогти на виборах мера Харкова за рахунок проблем із COVID-19 та колишньої дружби з Геннадієм Кернесом.

Крім того, ми з'ясували, чому партія "Слуга народу" проігнорувала змагання за крісло голови Харкова та чи були в неї шанси здобути перемогу на виборах.