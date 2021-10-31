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СЬОГОДНІ Влада Події

Харків'яни не поспішають обирати мера: явка дуже низька

Наталія Магдик Наталія Магдик
31 жовтня, 14:28
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Аналітики прогнозували низьку явку на виборах мера
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на 12.00 неділя явка на позачергових виборах міського голови Харкова склала 12,4%. Про це повідомив координатор спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Харківській області Микола Зінченко.

"За даними ОПОРИ на 12 години активність виборців склала 12,4%, похибка 0,6%. У 2015 році на чергових виборах явка на той же час була 17,7%", – сказав Зінченко.

У міськраді Харкова припустили, що низька активність виборців нібито може бути пов'язана із заявою народного депутата від "Слуги народу" Михайла Радуцького, яка ввела людей в оману.

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Напередодні спалахнув скандал: голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що під час виборів на виборчих дільницях вимагатимуть СOVID-сертифікат. Однак пізніше повідомив, що його неправильно зрозуміли нібито він мав на увазі лише громадські місця, а не виборчі дільниці. У зв'язку з цим ОПОРА заявила про ризик зриву виборів у Харкові . Точку у суперечці поставила Центральна виборча комісія України, заявивши, що для голосування потрібні лише маска та паспорт . А на дільницях навіть будуть пункти вакцинації .

Аналітики попереджали про невисокий показник явки. Вони стверджували, що участь у голосуванні за мера точно візьме менше людей, ніж було на парламентських виборах.

Місцеві вибори у місті пройшли рік тому і мером було обрано Геннадія Кернеса, але у зв'язку з його смертю у грудні Верховна Рада призначила позачергові вибори на 31 жовтня. Ми розповідали, як відбуватимуться вибори у червоній зоні карантину .

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На посаду мера Харкова претендують 12 кандидатів. Основними конкурентами є секретар міської ради Ігор Терехов та колишній голова міста Михайло Добкін.

Вибори у Харкові

Спостерігачі цивільної мережі "ОПОРА" не пустили на дві ділянки для голосування без негативного ПЛР-тесту чи сертифіката про вакцинацію.

Крім того, у Харкові на виборчій дільниці № 631626 на вул. вул. Туркестанська, 1, зафіксовано голосування удвох в одній кабінці .

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Кандидат у мери Харкова Михайло Добкін проголосував на виборчій дільниці у школі №29. Свій голос віддав і чинний секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

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