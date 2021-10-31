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Харьковчане не спешат выбирать мэра: явка очень низкая

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
31 октября, 14:28
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Аналитики прогнозировали низкую явку на выборах мэра
Явка составила 12,4 %
Явка составила 12,4 % / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на 12:00 воскресенья явка на внеочередных выборах городского головы Харькова составила 12,4%. Об этом Интерфакс-Украина сообщил координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Харьковской области Николай Зинченко

"По данным ОПОРЫ на 12 часов активность избирателей составила 12,4%, погрешность 0,6%. В 2015 году на очередных выборах явка на то же время была 17,7% ", – сказал Зинченко.

В горсовете Харькова предположили, что низкая активность избирателей якобы может быть связана с заявлением народного депутата от "Слуги народа" Михаила Радуцкого, которое ввело людей в заблуждение.

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Накануне разгорелся скандал: глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что во время выборов на избирательных участках будут требовать СOVID-сертификат. Однако позже сообщил, что его неправильно поняли, якобы он имел в виду только общественные места, а не избирательные участки. В связи с этим ОПОРА заявила о риске срыва выборов в Харькове. Точку в споре поставила Центральная избирательная комиссия Украины, заявив, что для голосования нужны только маска и паспорт. А на участках даже будут пункты вакцинации.

Аналитики предупреждали о невысоком показателе явки. Они утверждали, что участие в голосовании за мэра точно примет меньшее количество людей, чем было на парламентских выборах.

Выборы в Харькове

Местные выборы в городе прошли год назад и мэром был избран Геннадий Кернес, но в связи с его смертью в декабре Верховная Рада назначила внеочередные выборы на 31 октября. Мы рассказывали, как будут проходить выборы в красной зоне карантина.

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На должность мэра Харькова претендуют 12 кандидатов. Основными конкурентами являются секретарь городского совета Игорь Терехов и бывший глава города Михаил Добкин.

31 октября, в день выборов, наблюдателей гражданской сети "ОПОРА" не пустили на два участка для голосования без негативного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.

Кроме того, в Харькове на избирательном участке № 631626 на ул. ул. Туркестанская, 1, зафиксировано голосование вдвоем в одной кабинке.

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Кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин проголосовал на избирательном участке в школе №29. Свой голос отдал и действующий секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

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