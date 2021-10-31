Выборы мэра в Харькове: как узнать предварительные результаты

На выборах мэра Харькова проводят три экзитпола

Харьковчане выбирают мэра. Фото: KHARKIV Today

На внеочередных выборах городского головы Харькова сегодня, 31 октября, три социологические службы проводят опрос избирателей.

Как сообщает KHARKIV Today, результаты минимум двух экзитполов обещают обнародовать сразу после окончания голосования.

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Центр "Социальный мониторинг" проводит экзитпол "Харьков-2021" на случайно выбранных 100 участках. Респондентам задают следующие вопросы:

За кого из кандидатов проголосовали?

За кого проголосуете, если будет второй тур?

Возраст и социальный статус

В центре сообщили, что планируют опросить от 12 000 до 20 000 человек, в зависимости от явки избирателей. По информации "Соцмониторинга", это позволит спрогнозировать результат выборов с точностью +/-1,3% для лидеров.

Проводит экзитпол консорциум "Нью Имидж Маркетинг Групп", "Хьюмен Ресерч" и Харьковская социологическая сеть. Их представители обещают "закрыть" 70 избирательных участков в Харькове и также планируют представить данные о результатах голосования 31 октября.

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Представители столичной компании SocioStream будут опрашивать харьковчан на 75 участках.

По правилам, во время экзитпола людей можно опрашивать на выходе из избирательных участков после голосования.

Что нужно знать

Местные выборы в городе прошли год назад и мэром был избран Геннадий Кернес, но в связи с его смертью в декабре Верховная Рада назначила внеочередные выборы на 31 октября. Мы рассказывали, как будут проходить выборы в красной зоне карантина .

. Изначально в парламенте рассматривалось проведение внеочередных выборов городского головы Харькова в марте или в октябре 2021 года. Согласно законодательству, выборы назначаются не ранее чем через 60 дней после принятия соответствующего постановления Верховной Радой. После подачи всех необходимых документов со стороны харьковских властей народные депутаты проголосовали за проведение выборов 31 октября 2021 года – в последнее воскресенье месяца.

Для получения бюллетеня необходимо предоставить удостоверяющие документы (паспорт в виде книжечки или ID-карты, военный билет для военнослужащих, временное удостоверение гражданина Украины). Избирательный бюллетень включает список из 10 кандидатов с фамилиями в алфавитном порядке и краткими сведениями. Напротив одной из фамилий в пустом квадрате следует поставить отметку "+" или любую другую. Если бюллетень был испорчен, избиратель имеет право один раз заменить его на новый. Для этого нужно обратиться к члену комиссии на участке.

Подсчет голосов за кандидатов в мэры Харькова стартует после закрытия избирательных участков 31 октября в 20:00. Срок установления результатов голосования определен ЦИК – не позднее чем на 12-й день со дня выборов мэра, т.е. до 12 ноября 2021 года включительно. Официальное оглашение итогов выборов в печатных СМИ – не позднее 5 дней от установления результатов Территориальной избирательной комиссией Харькова. Реклама

Также напомним, харьковчане не спешат выбирать мэра – явка очень низкая.