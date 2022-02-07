Война с Украиной — большая ошибка: кандидат в президенты Франции обратилась к россиянам по-русски (видео)

Политик считает, что Россия должна участвовать в налаживании мира в Европе

Валери Пекресс обратилась к россиянам/Фото: коллаж: REUTERS/Sarah Meyssonnier/"Сегодня"

Кандидат в президенты Франции Валери Пекресс обратилась к россиянам на русском языке. Политик подчеркнула, что начать войну против Украины было бы большой ошибкой.

Видео с обращением появилось в сети.

Реклама

Подробности

"Я хочу сказать гордому российскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе. Начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой", — сказала кандидат в президенты Франции Валери Пекресс.

Угроза вторжения России

Читайте также