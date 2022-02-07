Війна з Україною — велика помилка: кандидатка у президенти Франції звернулася до росіян російською мовою (відео)

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7 лютого. Чарльз Діккенс. Рівно 210 років тому з'явився на світ найчитанніший англомовний прозаїк (причому, став ним ще за життя - і з того часу нікому не поступається першістю) Чарльз Джон Хаффем Діккенс…

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