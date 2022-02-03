Резніков заспокоїв українців: Білорусь і РФ не мають ударних угруповань

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що підготовки до наступу Росії на Україну немає. Формування ударних угруповань не зафіксовано.
Про це він сказав під час брифінгу.
"Вірогідність значної ескалації станом на сьогодні розглядається як низька", – зазначив Резніков.
Далі по темі
За словами міністра, суттєвих змін у чисельності військ не відбулося. Нині поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 115-тисячну армію.
На кордоні з Білоруссю також немає ударних угруповань.
Лукашенко мав намір воювати з Україною?
- Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що стягне на кордон з Україною контингент білоруської армії для "захисту".
- Диктатору ще увижаються українські війська біля Білорусі. За його словами, це ще й не таке, ніж натовські військовослужбовці.
- Окрім того, Лукашенко назвав умови, за яких Білорусь вступить у війну: якщо буде пряма агресія проти Білорусі або проти Росії.
- У Держдепартаменті США помітили підозрілі пересування російських військ у бік Білорусі, які нібито проходять під егідою регулярних спільних військових навчань.