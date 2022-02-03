Резников успокоил украинцев: у Беларуси и РФ нет ударных группировок

Министр оценил вероятность эскалации

Алексей Резников. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр обороны Алексей Резников заявил, что подготовки к наступлению России на Украину нет. Формирование ударных группировок не зафиксировано.

Об этом он сказал во время брифинга.

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"Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день рассматривается как низкая", – отметил Резников.

По словам министра, существенных изменений в количестве войск не произошло. Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 115-тысячную армию.

На границе с Беларусью также нет ударных группировок.

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