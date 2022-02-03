Резников успокоил украинцев: у Беларуси и РФ нет ударных группировок

Министр обороны Алексей Резников заявил, что подготовки к наступлению России на Украину нет. Формирование ударных группировок не зафиксировано.
Об этом он сказал во время брифинга.
"Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день рассматривается как низкая", – отметил Резников.
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По словам министра, существенных изменений в количестве войск не произошло. Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 115-тысячную армию.
На границе с Беларусью также нет ударных группировок.
Лукашенко собирался воевать с Украиной?
- Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стянет на границу с Украиной контингент белорусской армии для "защиты".
- Диктатору еще мерещатся украинские войска возле Беларуси. По его словам, это еще похлеще, чем натовские военнослужащие.
- Кроме того, Лукашенко назвал условия, при которых Беларусь вступит в войну: если будет прямая агрессия против Беларуси или же против России.
- В Госдепартаменте США заметили подозрительные передвижения российских войск в сторону Беларуси, которые якобы проходят под эгидой регулярных совместных военных учений.