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"Харків може бути окупований" – Зеленський шокував заявою

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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21 січня, 13:58
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Президент України заявив, що це буде початком повномасштабної війни
Володимир Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо РФ наважиться на повномасштабну агресію, то почне з українських регіонів, де проживають історично люди, які мають родинні зв'язки з Росією.

Про це він заявив у інтерв'ю The Washington Post.

"Харків, який перебуває під контролем уряду України, може бути окупований. Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися. Але я не знаю, що вони збираються робити, тому що це великі міста. У Харкові проживає понад 1 млн жителів. Це не буде просто зайняттям; це буде початком великомасштабної війни", – сказав президент.

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Зеленський додав, що Путін немолодий і він повинен думати про те, що залишить після себе.

"Якщо він відбере територію України, це буде тимчасова перемога одного народу над іншим. У мене багато російських друзів і знайомих, які жалкують про те, що сталося. Наші землі повернуться до нас. У 2014 році ми були друзями; тепер ми воюємо один з одним. Думаю, Путін має великі шанси домовитися про мирне врегулювання, сісти за стіл і знайти компроміс", – сказав він.

Також президент додав, що РФ хоче, щоб Україна та весь світ забули про Крим.

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"Вони будуть готові віддати нам Донбас, якщо ми забудемо про Крим. Крим ніхто не забуде", – зазначив український лідер.

Загроза вторгнення РФ в Україну

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