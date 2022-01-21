Захоплюється Рейганом, попереджає Європу та загрожує Путіну – інтерв'ю Зеленського The Washington Post. Повний текст

Президент України заявив, що Росія може спробувати окупувати й інші наші території

Володимир Зеленський (ліворуч на фото), Рональд Рейган (праворуч вгорі) та Володимир Путін (праворуч внизу). Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський у режимі відеоконференції дав інтерв'ю американській журналістці Лаллі Веймут із The Washington Post. Глава держави говорив про ситуацію у сфері безпеки навколо України та в Європі, наслідки нещодавніх кібератак, ймовірність ескалації Росією збройної агресії, а також запровадження санкцій.

"Сегодня" оприлюднюють переклад інтерв'ю Зеленського.

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Санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський виступив за негайне запровадження санкцій проти Росії. Він заявив, що не розуміє, навіщо чекати на ймовірну ескалацію для введення санкцій.



"Я просто хочу прояснити це. Як країна, яка будує потужну економіку та проводить реформи, я підтримую введення санкцій зараз. Я запитав одного лідера: "Чому ви підтримуєте санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну? Навіщо вам санкції після того, як ми втратили всю територію України?", – сказав український лідер.

Зеленський запропонував запровадити санкції просто зараз. Фото: з відкритих джерел

Зеленський зазначив, що санкції вважаються превентивним інструментом, оскільки їх можна застосувати, а потім скасувати.

"Якщо буде вторгнення Росії, ви вводите потужні санкції після того, як ми, можливо, вже втратили кілька територій? Коли ви введете санкції, що робитиме Росія?", – сказав президент.



Водночас, на його думку, Росія, напевно, зможе пережити санкції.



"Тому варто запровадити навіть потужні санкції, на вас подивляться і скажуть: "Слухай, ми можемо з цим впоратися, ми можемо продовжувати, як було". Я думаю, що це неправильно. Путін націлений за межі України. Перевірити його тепер дуже важливо", – зазначив Зеленський.



Президент України додав, що не розуміє, чому світ не має об'єднуватися щодо цього питання.

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Про готовність українців до війни з РФ

Зеленський впевнено заявив, що кожен українець, крім армії, боротиметься з російськими військовими у разі нового вторгнення Росії на територію України.



"Нині у нас багато російськомовних українців, які підтримують Україну – навіть тих, хто позитивно ставився до Росії після окупації Криму та Донбасу. Я знаю, що всі захищатимуть нашу країну", – сказав він.

Добровольці на Донбасі. Фото: AP

Глава держави додав, що якщо ми маємо намір захищатися від однієї з наймогутніших армій у світі, то це буде війна.

"І якщо це буде війна, то це буде дуже сильна війна, і всі програють. Сотні тисяч життів будуть втрачені. Україна постраждає; Росія постраждає; постраждають сусідні з Україною європейські країни; а тих, хто далі торкнеться міграційної кризи. Для нас найголовніше – зберегти нашу територію", – резюмував Зеленський.

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Діалог із Росією можливий?

Володимир Зеленський підтвердив зацікавленість у тому, щоб поговорити з президентом РФ Володимиром Путіним та президентом США Джо Байденом про поточну ситуацію в Україні, а не залишитися осторонь переговорів, як це було минулого тижня.

"Давайте вести діалог із Росією. Я прошу Сполучені Штати допомогти нам знайти формат. Ми підтримуємо діалог; ми проти війни", – сказав він.

Володимир Путін (ліворуч) та Володимир Зеленський (праворуч). Фото: з відкритих джерел

Військова допомога від США

Зеленський заявив, що він не з тих політичних лідерів, які обговорюють найдрібніші деталі військової підтримки. Він вважає, що це має бути конфіденційним.

"Я думаю, що військова підтримка з боку адміністрації Байдена сильніша, ніж була раніше. Чи вистачить, я не скажу, але не про конкретного американського президента. Ми стикаємося з гібридною війною. Нас атакують: військова атака, кібератаки та енергетичні атаки", – сказав він.

США продовжують підтримувати Україну. Фото: з відкритих джерел

Можлива окупація нових українських територій

Зеленський також зазначив, що якщо РФ зважиться на повномасштабну агресію, то розпочне з українських регіонів, де історично проживають люди, які мають родинні зв'язки з Росією.



"Харків, який перебуває під контролем уряду України, може бути окупований. Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися. Але я не знаю, що вони збираються робити, тому що це великі міста. У Харкові проживає більше 1 млн. жителів. Це не буде просто заняттям; це буде початком великомасштабної війни", – заявив він.

Російські окупанти. Фото: Alexander Ermochenko/Reuters

Зеленський додав, що Путін не молодий і він повинен думати про те, що залишить після себе.

"Якщо він відбере територію України, це буде тимчасова перемога одного народу над іншим. У мене багато російських друзів і знайомих, які жалкують про те, що сталося. Наші землі повернуться до нас. З 2014 року ми були друзями; тепер ми воюємо одне з одним. Думаю, Путін має великі шанси домовитися про мирне врегулювання, сісти за стіл і знайти компроміс", – сказав він.

Також президент додав, що РФ хоче, щоб Україна та весь світ забули про Крим.



" Вони будуть готові віддати нам Донбас, якщо ми забудемо про Крим. Крим ніхто не забуде", – зазначив український лідер.

Зеленський та Рейган

Український президент заявив, що створити уряд, який би повністю контролювався Росією, було б неможливо.

"Навіть якщо вони це зроблять, це буде найнедовговічніший уряд, бо люди його просто не приймуть. Можливо, Путін думає, що більшість українців підтримують його та його політику. Я думаю, що це велика помилка так думати. Рональд Рейган теж не був військовим", – сказав Зеленський.



Також він заявив, що йому подобається Рейган.



"Я не знав його особисто. Я дуже поважаю людей, які борються і досягають бажаного результату", – зазначив президент.

Рональд Рейган. Фото: AFP

Про президентство

Зеленський наголосив, що для нього велика честь бути президентом України.

"У моєму житті було багато людей, які ділилися зі мною речами. Я думав, що якщо люди дали мені, я маю віддати і повинен бути вдячний. Тому я вирішив балотуватися у президенти лише тому, що у нас була складна ситуація", – сказав він.

Президент також висловив подяку щодо того, що він став популярним серед українського народу.

"Я зроблю все, що буде потрібно. Я не боюся труднощів. З погляду війни, я думаю, жоден президент України не був готовий до війни з Росією. Але ми тим не менш готові", – сказав він.

Володимир Зеленський за трибуною у Верховній Раді. Фото: Офіс президента

Чому Україна важлива?

Журналістка, яка брала інтерв'ю, зазначила, що американці зараз дуже замкнуті в собі – усі говорять про коронавірус та новий штам "Омікрон", і попросила Зеленського пояснити звичайним американцям, чому Україна важлива.



"Я сказав би таке: я не ваш президент, тому мені важко підібрати потрібні слова, звертаючись до вас. Але хотілося б пояснити, що неважливо, де живе людина, є прості нехитрі правила і принципи: не можна вбивати людей; не можна торгувати наркотиками; не можна чинити насильство, не повинно бути рабства. Ми всі живемо на цій Землі. Це щодо цінностей. Є громадянські правила, правила, які можуть допомогти нам вижити у цьому світі. Українське питання стосується двох країн, одна з яких нападає на іншу – це моральне питання. Не можна захопити чиюсь територію, і не можна вторгатися", – сказав президент України.

Про звичайну та гібридну війну

Володимир Зеленський заявив, що залишити Україну на самоті із ворогом буде помилкою всього світу.



"Світ не буде колишнім, якщо трапиться війна, і Європа точно не буде колишньою", – зазначив він.

Президент України також зазначив, що за кібератакою на урядові сайти,швидше за все, стоїть Росія.



"Наші фахівці сказали мені, що так, є дуже велика ймовірність, що він із Росії. Це не перша і не остання атака. Якщо порівнювати, яка війна небезпечніша, кібератака чи звичайна війна, думаю, важко сказати. Я думаю, що набагато небезпечніше ракетно-реактивні постріли та повноцінні авіаційні десанти. Наслідки війни важчі, ніж кібератаки", – резюмував Зеленський.

Фото: з відкритих джерел

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