Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если РФ решится на полномасштабную агрессию, то начнет с украинских регионов, где исторически проживают люди, имеющие родственные связи с Россией.
Об этом он заявил в интервью The Washington Post.
"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен предлог: скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это осуществимо и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. В Харькове проживает более 1 млн жителей. Это не будет просто занятием; это будет началом крупномасштабной войны", – сказал президент.
Зеленский добавил, что Путин немолодой и он должен думать о том, что он оставит после себя.
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"Если он отберет территорию Украины, это будет временная победа одного народа над другим. У меня много русских друзей и знакомых, которые сожалеют о случившемся. Наши земли вернутся к нам. В 2014 году мы были друзьями; теперь мы воюем друг с другом. Думаю, у Путина есть большие шансы договориться о мирном урегулировании, сесть за стол и найти компромисс", – сказал он.
Также президент добавил, что РФ хочет, чтобы Украина и весь мир забыли о Крыме.
"Они будут готовы отдать нам Донбасс, если мы забудем о Крыме. Крым никто не забудет", – отметил украинский лидер.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
- Россия массово перебрасывает танки и боеприпасы на Донбасс. Только с начала месяца из РФ на временно оккупированные территории привезли несколько танков и самоходных артиллерийских установок, боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов.
- Кроме того, государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что пересечение украинской границы хоть одним российским военным будет означать нападение на Украину. Он добавил, что много лет подряд США и НАТО пытались наладить отношения с Россией, но РФ всячески отклоняла эти попытки.