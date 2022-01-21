Восхищается Рейганом, предупреждает Европу и угрожает Путину – интервью Зеленского The Washington Post. Полный текст

Президент Украины заявил, что Россия может попытаться оккупировать и другие наши территории

Владимир Зеленский (слева на фото), Рональд Рейган (справа вверху) и Владимир Путин (справа внизу). Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский в режиме видеоконференции дал интервью американской журналистке Лалли Веймут из The Washington Post. Глава государства говорил о ситуации в сфере безопасности вокруг Украины и в Европе, последствиях недавних кибератак, вероятности эскалации Россией вооруженной агрессии, а также о введении санкций.

"Сегодня" публикуют перевод интервью Зеленского.

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Санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за немедленное введение санкций против России. Он заявил, что не понимает, зачем ждать вероятную эскалацию для введения санкций.



"Я просто хочу прояснить это. Как страна, которая строит мощную экономику и проводит реформы, я поддерживаю введение санкций сейчас. Я спросил одного лидера: "Почему вы поддерживаете санкции против России в случае вторжения в Украину? Зачем вам санкции после того, как мы потеряли всю территорию Украины?", – сказал украинский лидер.

Зеленский предложил ввести санкции прямо сейчас. Фото: из открытых источников

Зеленский отметил, что санкции считаются превентивным инструментом, поскольку их можно применить, а затем отменить.

"Если будет вторжение России, вы вводите мощные санкции после того, как мы, возможно, уже потеряли несколько территорий? Когда вы введете санкции, что будет делать Россия?", – сказал президент.



В то же время, по его мнению, Россия, вероятно, сможет пережить санкции.



"Поэтому стоит ввести даже мощные санкции, на вас посмотрят и скажут: "Слушай, мы можем с этим справиться, мы можем продолжать, как было". Я думаю, что это неправильно. Путин нацелен за пределы Украины. Проверить его сейчас крайне важно", – отметил Зеленский.



Президент Украины добавил, что не понимает, почему мир не должен объединяться в отношении этого вопроса.

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О готовности украинцев к войне с РФ

Зеленский уверенно заявил, что каждый украинец, помимо армии, будет сражаться с российскими военными, в случае нового вторжения России на территорию Украины.



"Сейчас у нас много русскоязычных украинцев, поддерживающих Украину – даже тех, кто положительно относился к России после оккупации Крыма и Донбасса. Я знаю, что все будут защищать нашу страну", – сказал он.

Добровольцы на Донбассе. Фото: AP

Глава государства добавил, что если мы собираемся защищаться от одной из самых могущественных армий в мире, то это будет война.

"И если это будет война, то это будет очень сильная война, и все проиграют. Сотни тысяч жизней будут потеряны. Украина пострадает; Россия пострадает; пострадают соседние с Украиной европейские страны; а тех, кто дальше, коснется миграционный кризис. Для нас самое главное – сохранить нашу территорию", – подытожил Зеленский.

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Диалог с Россией возможен?

Владимир Зеленский подтвердил заинтересованность в том, чтобы поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом о текущей ситуации в Украине, а не остаться в стороне от переговоров, как это было на прошлой неделе.

"Давайте вести диалог с Россией. Я прошу Соединенные Штаты помочь нам найти формат. Мы поддерживаем диалог; мы против войны", – сказал он.

Владимир Путин (слева) и Владимир Зеленский (справа). Фото: из открытых источников

Военная помощь от США

Зеленский заявил, что он не из тех политических лидеров, которые обсуждают мельчайшие детали военной поддержки. Он считает, что это должно быть конфиденциально.

"Я думаю, что военная поддержка со стороны администрации Байдена сильнее, чем была раньше. Хватит ли, я не скажу, но речь не о конкретном американском президенте. Мы сталкиваемся с гибридной войной. Нас атакуют: военная атака, кибератаки и энергетические атаки", – сказал он.

США продолжают поддерживать Украину. Фото: из открытых источников

Возможная оккупация новых украинских территорий

Зеленский также отметил, что если РФ решится на полномасштабную агрессию, то начнет с украинских регионов, где исторически проживают люди, имеющие родственные связи с Россией.



"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен предлог: скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это осуществимо и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. В Харькове проживает более 1 млн жителей. Это не будет просто занятием; это будет началом крупномасштабной войны", – заявил он.

Российские оккупанты. Фото: Alexander Ermochenko/Reuters

Зеленский добавил, что Путин не молод и он должен думать о том, что он оставит после себя.

"Если он отберет территорию Украины, это будет временная победа одного народа над другим. У меня много русских друзей и знакомых, которые сожалеют о случившемся. Наши земли вернутся к нам. В 2014 году мы были друзьями; теперь мы воюем друг с другом. Думаю, у Путина есть большие шансы договориться о мирном урегулировании, сесть за стол и найти компромисс", – сказал он.

Также президент добавил, что РФ хочет, чтобы Украина и весь мир забыли о Крыме.



" Они будут готовы отдать нам Донбасс, если мы забудем о Крыме. Крым никто не забудет", – отметил украинский лидер.

Зеленский и Рейган

Украинский президент заявил, что создать правительство, которое полностью контролировалось бы Россией, было бы невозможно.

"Даже если они это сделают, это будет самое недолговечное правительство, потому что люди его просто не примут. Может быть, Путин думает, что большинство украинцев поддерживают его и его политику. Я думаю, что это большая ошибка так думать. Рональд Рейган тоже не был военным", – сказал Зеленский.



Также он заявил, что ему нравится Рейган.



"Я не знал его лично. Я очень уважаю людей, которые борются и добиваются желаемого результата", – отметил президент.

Рональд Рейган. Фото: AFP

О президентстве

Зеленский отметил, что для него большая честь быть президентом Украины.

"В моей жизни было много людей, которые делились со мной вещами. Я думал, что если люди дали мне, я должен отдать и должен быть благодарен. Поэтому я решил баллотироваться в президенты только потому, что у нас была сложная ситуация", – сказал он.

Президент также выразил благодарность относительно того, что он стал популярным среди украинского народа.

"Я сделаю все, что потребуется. Я не боюсь трудностей. С точки зрения войны, я думаю, ни один президент Украины не был готов к войне с Россией. Но мы тем не менее готовы", – сказал он.

Владимир Зеленский за трибуной в Верховной Раде. Фото: Офис президента

Почему Украина важна?

Журналистка, бравшая интервью, отметила, что американцы сейчас очень замкнуты в себе – все говорят о коронавирусе и новом штамме "Омикрон", и попросила Зеленского объяснить обычным американцам, почему Украина важна.



"Я бы сказал следующее: я не ваш президент, поэтому мне трудно подобрать нужные слова, обращаясь к вам. Но хотелось бы пояснить, что неважно, где живет человек, есть простые незамысловатые правила и принципы: нельзя убивать людей; нельзя торговать наркотиками; нельзя совершать насилие; не должно быть рабства. Мы все живем на этой Земле. Это что касается ценностей. Есть гражданские правила, правила, которые могут помочь нам выжить в этом мире. Украинский вопрос касается двух стран, одна из которых нападает на другую – это моральный вопрос. Нельзя захватить чью-то территорию, и нельзя вторгаться", – сказал президент Украины.

О обычной и гибридной войне

Владимир Зеленский заявил, что оставить Украину в одиночестве с врагом будет ошибкой всего мира.



"Мир не будет прежним, если случится война, и Европа точно не будет прежней", – отметил он.

Президент Украины также отметил, что за кибератакой на правительственные сайты, скорее всего, стоит Россия.



"Наши специалисты сказали мне, что да, есть очень большая вероятность, что он из России. Это не первая и не последняя атака. Если сравнивать, какая война опаснее, кибератака или обычная война, думаю, трудно сказать. Я думаю, что гораздо опаснее ракетно-реактивные выстрелы и полноценные авиационные десанты. Последствия войны тяжелее, чем кибератаки", – подытожил Зеленский.

Фото: из открытых источников

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