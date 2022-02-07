Макрон та Байден поговорили телефоном про ситуацію в Україні

Президенти підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України

Байден та Макрон зідзвонилися 6 лютого/Колаж: "Сьогодні"

Президент Франції Емманюель Макрон телефоном поспілкувався з лідером США Джо Байденом. При розмові обговорили ситуацію щодо нарощування російських сил вздовж кордону з Україною.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

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Деталі розмови

"Сьогодні президент Джозеф Р. Байден-молодший розмовляв з президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери обговорили поточні дипломатичні зусилля та зусилля стримування у відповідь на продовження військового нарощування Росії на кордонах України", — йдеться в повідомленні Білого дому.

Президенти підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

"Вони домовилися, що їхні команди залишатимуться на зв’язку та продовжуватимуть консультації з союзниками та партнерами, включаючи Україну", — повідомили в Білому домі.

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