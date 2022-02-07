Макрон та Байден поговорили телефоном про ситуацію в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон телефоном поспілкувався з лідером США Джо Байденом. При розмові обговорили ситуацію щодо нарощування російських сил вздовж кордону з Україною.
Про це йдеться на сайті Білого дому.
Деталі розмови
"Сьогодні президент Джозеф Р. Байден-молодший розмовляв з президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери обговорили поточні дипломатичні зусилля та зусилля стримування у відповідь на продовження військового нарощування Росії на кордонах України", — йдеться в повідомленні Білого дому.
Президенти підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
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"Вони домовилися, що їхні команди залишатимуться на зв’язку та продовжуватимуть консультації з союзниками та партнерами, включаючи Україну", — повідомили в Білому домі.
Загроза вторгнення Росії
- Росія розмістила приблизно 115-тисячну армію поблизу кордонів з Україною. Зараз ймовірність значної ескалації невисока, проте будь-якої миті все може змінитися.
- Також з'явились нові супутникові знімки російської техніки недалеко від кордонів України та на території окупованого Криму.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і вдаватиметься до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
- Також президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі агресії РФ може бути окупований Харків, а також припустив можливість війни у Європі.