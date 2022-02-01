"Буде велика війна": Зеленський попросив готуватися до найгіршого

Президент України попередив Росію про наслідки можливої ескалації

Президент не виключив велику війну в Європі / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський припустив можливість повномасштабної війни в Європі.

Таку заяву він зробив на брифінгу після переговорів із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

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"Ми маємо бути сильними як Україна насамперед. Повинна бути дуже потужна армія. І розраховувати на себе. Ми маємо готуватися до поганих речей, і ми це робимо", – сказав президент.

За словами Зеленського, на охочих захопити частину української території очікують високі ризики:

"На тій частині українського Донбасу, який не окупований, живуть сьогодні люди. Вони бачать окуповану частину, як зруйнований Донбас… Сьогодні, порівнюючи те, що було і що є, українці знають, як може бути, тому захищатимуть до кінця".

За словами президента, росіяни "мають чути нас, слухати та розуміти, що війна нікому не потрібна".

"Змінилася держава, змінилося суспільство, змінилася армія. Багато різних змін. І тепер окупації якогось міста чи території не буде, а буде, на жаль, трагедія, якщо почнеться потужна ескалація проти нашої держави. Тому я відверто кажу, що це не буде війна України з Росією. Це буде війна в Європі повномасштабна", – заявив він.

Загроза нападу Росії

Багато експертів прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах. У цей період завершаться XXIV зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні.

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Тим часом у CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.

25 січня міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що Російська Федерація не створила жодного ударного угруповання, яке б могло використовуватися для вторгнення в Україну.

У свою чергу речник МЗС РФ Олексій Зайцев заявив, що Росія не збирається вторгатися в Україну.