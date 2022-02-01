"Будет большая война": Зеленский попросил готовиться к худшему

/ Фото: Коллаж: Сегодня
Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность полномасштабной войны в Европе.
Такое заявление он сделал на брифинге после переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Дополняется...
Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность полномасштабной войны в Европе.
Такое заявление он сделал на брифинге после переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Дополняется...
Валюта
Цена (грн)
Доллар США ($)
28.46
Российский рубль (₽)
0.3666
Евро (€)
31.75
205 775заболело за неделю в Украине
+70%