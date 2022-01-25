Россия не создала ударную группировку для вторжения в Украину – Резников

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Российская Федерация не создала ни одной ударной группировки, которая могла бы использоваться для вторжения в Украину. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.
(Новость дополняется)
Российская Федерация не создала ни одной ударной группировки, которая могла бы использоваться для вторжения в Украину. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.
(Новость дополняется)
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