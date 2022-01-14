Войска зайдут под чужим флагом: CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине

У Путина давно готов план / Коллаж "Сегодня"
Россия готовит спецоперацию на Донбассе под чужим флагом, чтобы оправдать вторжение в Украину.
Об этом американскому телеканалу CNN сообщил официальный представитель США.
Россия готовит спецоперацию на Донбассе под чужим флагом, чтобы оправдать вторжение в Украину.
Об этом американскому телеканалу CNN сообщил официальный представитель США.
Валюта
Цена (грн)
Доллар США ($)
27.74
Российский рубль (₽)
0.367
Евро (€)
31.78
41 042заболело за неделю в Украине
+42%