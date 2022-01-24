Угроза вторжения России: Данилов сказал, есть ли повод для паники

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что у украинцев сегодня нет поводов для паники в связи с российской угрозой.

Об этом он заявил на брифинге по итогам заседания СНБО, которое транслировал телеканал "Украина 24".

Реклама

"В последнее время происходит много информационных событий в нашей стране. Очень много парамилитарной беллетристики появляется в средствах массовой информации. Хотел бы обратиться к вам – друзья, коллеги, немного сбавить тот накал, который существует. Ситуация, которая есть, для нас целиком понятна. Я бы очень просил, чтобы все были спокойны", – сказал он.

По его словам, "нет никаких поводов для того, чтобы мы на сегодняшний день паниковали".