Загроза вторгнення Росії: Данилов сказав, чи є підстави для паніки

Як зазначив секретар РНБО, у ЗМІ сьогодні багато "парамілітарної белетристики"

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов вважає, що українці сьогодні не мають підстав для паніки у зв'язку з російською загрозою.

Про це він заявив на брифінгу за підсумками засідання РНБО, яке транслював телеканал "Україна 24" .

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"Останнім часом відбувається багато інформаційних подій у нашій країні. Дуже багато парамілітарної белетристики з'являється в засобах масової інформації. Хотів би звернутися до вас – друзі, колеги, трохи зменшити ту напругу, яка існує. Ситуація, яка є, для нас цілком зрозуміла. Я дуже просив би, щоб усі були спокійні", – сказав він.

За його словами, "немає жодних приводів для того, щоб ми на сьогодні панікували".

Загроза повномасштабної війни з Росією

Останнім часом дедалі частіше стали звучати заяви про те, що Росія може розпочати вторгнення в Україну будь-якої миті. Така думка ґрунтується на тому, що Росія стягує свої війська до кордонів України – там уже зібралася більш ніж 100-тисячна армія. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ .

У розслідувальній групі Conflict Intelligence Team зазначали, що із двох бригад Східного військового округу РФ на західний напрямок перекидаються "Іскандери" (ракетний комплекс; основне призначення – знищення систем ППО та ПРО, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на відстані до 500 км – Ред.). За деякими даними, російські ракетні комплекси прямують до України.

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Водночас у CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.