Росія не створила ударне угруповання для вторгнення в Україну – Резніков

Концентрація військ РФ не дуже відрізняється від тієї, що була минулої весни, сказав міністр

Олексій Резніков. Фото: колаж "Сьогодні"

Російська Федерація не створила жодного ударного угруповання, яке могло б використовуватися для вторгнення в Україну.

Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков у парламенті після закритої наради з лідерами фракцій та спікером Ради.

Реклама

"Станом на сьогодні, ударного угруповання, яке могло б зробити силове вторгнення в Україну, Російські Збройні сили не створили. Тому підстав вважати, що завтра буде вторгнення, не існує. З погляду військових. Це не означає, що вони не будуть розвиватися, є загрози", – сказав він.

За словами міністра оборони, скупчення російських військ майже таке саме, як і у квітні 2021 року. Наразі поблизу кордонів України РФ розмістила приблизно 109-тисячну армію.

"Наші розвідки встановлюють факти накопичення підрозділів Збройних Сил Російської Федерації вздовж наших кордонів на постійній основі. Факти, що фіксуються нашою розвідкою, та факти, що фіксуються розвідками наших країн-партнерів, вони абсолютно збігаються, та оцінки дещо різні", – зазначив Резніков.

Реклама

За його словами, люди звикли накручувати себе та висвітлювати у своїх головах негативні сценарії через брак інформації.

"Це йде від наших предків", – підсумував Резніков.

Загроза вторгнення РФ в Україну