Осталось недолго. Озвучена новая дата возможного нападения Путина на Украину

Командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк заявил, что Россия может напасть на Украину 20 февраля.
Об этом он сказал в интервью The Sunday Times.
Среди различных сценариев эта дата отмечается как потенциальная дата начала российского нападения на Украину. Дело в том, что именно в этот день заканчиваются зимние Олимпийские игры в Китае, на поддержку которого рассчитывает президент РФ Владимир Путин, и он, вероятно, не хочет запятнать это событие.
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Кроме того, в этот день также завершаются совместные российско-белорусские учения вблизи украинской границы.
"Это дата, которая нас волнует", – сказал Павлюк.
По его мнению, если "Россия получит страну с потенциалом Украины, то она не остановится". Следующими будут страны Балтии.
Павлюк также рассказал, что, по данным разведки, Россия может атаковать с нескольких направлений и захватить 8 ключевых регионов на востоке Украины, среди которых Днепр, Одесса и Харьков.
Угроза вторжения РФ в Украину
- В ноябре американское агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленный источник, заявляло, что президент России Владимир Путин якобы готовит нападение на Украину в январе. Сообщалось, что разведка США поделилась с несколькими странами-союзницами США по НАТО в ЕС данными, которые свидетельствуют о вероятной подготовке РФ к масштабному вторжению на неоккупированную территорию Украины.
- Однако позже появилась информация о том, что планы возможного вторжения в нашу страну неожиданно испортила погода. Как отмечают чиновники в администрации США, мягкая зима замедлила замерзание земли, поэтому Россия может отложить нападение до февраля из-за трудностей передвижения войск, если оно действительно планировалось.
- Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Кроме того, в Министерстве иностранных дел Британии заявили, что Россия хочет привести к власти в Украине бывшего депутата Евгения Мураева на фоне планов по вторжению в страну.