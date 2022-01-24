Осталось недолго. Озвучена новая дата возможного нападения Путина на Украину

Командующий ООС рассказал, что Россия может атаковать с нескольких направлений

Войска РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк заявил, что Россия может напасть на Украину 20 февраля.

Об этом он сказал в интервью The Sunday Times.

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Среди различных сценариев эта дата отмечается как потенциальная дата начала российского нападения на Украину. Дело в том, что именно в этот день заканчиваются зимние Олимпийские игры в Китае, на поддержку которого рассчитывает президент РФ Владимир Путин, и он, вероятно, не хочет запятнать это событие.

Кроме того, в этот день также завершаются совместные российско-белорусские учения вблизи украинской границы.

"Это дата, которая нас волнует", – сказал Павлюк.

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По его мнению, если "Россия получит страну с потенциалом Украины, то она не остановится". Следующими будут страны Балтии.

Павлюк также рассказал, что, по данным разведки, Россия может атаковать с нескольких направлений и захватить 8 ключевых регионов на востоке Украины, среди которых Днепр, Одесса и Харьков.

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