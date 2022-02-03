Танки, ракети та табори: нові супутникові знімки військ РФ біля України

Maxar зафіксували розширення російських військових полігонів

Війська РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Журналіст опублікував нові супутникові знімки російської техніки поблизу кордонів України та на території окупованого Криму. Фото зроблено наприкінці січня та на початку лютого.

Відповідні кадри оприлюднив кореспондент BuzzFeed News Крістофер Міллер.

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"Супутникові знімки Maxar показують численні російські військові дислокації в Білорусі, Криму та заході Росії, що демонструє підвищений рівень їхньої активності та готовності", – написав він.

Зазначається, що за останні кілька тижнів у Білорусі спостерігалося збільшення російських підрозділів. Крім того, розгортання наметів та активність особового складу було зафіксовано практично в кожному місці дислокації військ РФ. Також на багатьох полігонах видно ознаки навчального застосування артилерії та техніки під час бойових операцій.

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Крім того, на полігоні в Осиповичах (Білорусь) помітно розташування оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М". З цього місця вони можуть діставати до Вільнюса, Києва, Варшави та Львова.

Також значне нарощування військ було зафіксовано на території тимчасово окупованого Криму. У Бахчисараї та Новоозерному вдалося зняти військові намети, танки і не лише.

А на полігоні "Погоново" у Воронезькій області РФ (за 260 км від Харкова) помітили тренувальний табір, на якому активно ведуть навчальні стрільби, та велику кількість наметів.

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