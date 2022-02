Танки, ракеты и лагеря: новые спутниковые снимки войск РФ возле Украины

Журналист опубликовал новые спутниковые снимки российской техники вблизи границ Украины и на территории оккупированного Крыма. Фото сделано в конце января и начале февраля.

Соответствующие кадры обнародовал корреспондент BuzzFeed News Кристофер Миллер.

"Спутниковые снимки Maxar показывают многочисленные российские военные дислокации в Беларуси, Крыму и западе России, что демонстрирует повышенный уровень их активности и готовности", – написал он.

Отмечается, что за последние пару недель в Беларуси наблюдалось увеличение российских подразделений. Кроме того, развертывание палаток и активность личного состава были зафиксированы практически в каждом месте дислокации войск РФ. Также на многих полигонах видны признаки учебного применения артиллерии и техники в ходе боевых операций.

Кроме того, на полигоне в Осиповичах (Беларусь) заметно расположение оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М". С этого места они могут доставать до Вильнюса, Киева, Варшавы и Львова.

Также значительное наращивание войск зафиксировали на территории временно оккупированного Крыма. В Бахчисарае и Новоозерном удалось снять военные палатки, танки и не только.

Novoozernoye, Crimea. More Russian troop tents, various vehicles, tanks, other materiel. : @Maxarpic.twitter.com/GKpb4DTLWc