Макрон и Байден поговорили по телефону о ситуации в Украине

Президенты подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины

Байден и Макрон созвонились 6 февраля/Коллаж: "Сегодня"

Президент Франции Эмманюэль Макрон по телефону пообщался с лидером США Джо Байденом. При разговоре обсудили ситуацию по наращиванию российских сил вдоль границы с Украиной.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

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Детали разговора

"Сегодня президент Джозеф Р. Байден-младший беседовал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры обсудили текущие дипломатические усилия и усилия сдерживания в ответ на продолжение военного наращивания России на границах Украины", — говорится в сообщении Белого дома.

Президенты подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Они договорились, что их команды будут оставаться на связи и продолжать консультации с союзниками и партнерами, включая Украину", — сообщили в Белом доме.

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