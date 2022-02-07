Макрон и Байден поговорили по телефону о ситуации в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон по телефону пообщался с лидером США Джо Байденом. При разговоре обсудили ситуацию по наращиванию российских сил вдоль границы с Украиной.
Об этом говорится на сайте Белого дома.
Детали разговора
"Сегодня президент Джозеф Р. Байден-младший беседовал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры обсудили текущие дипломатические усилия и усилия сдерживания в ответ на продолжение военного наращивания России на границах Украины", — говорится в сообщении Белого дома.
Президенты подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
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"Они договорились, что их команды будут оставаться на связи и продолжать консультации с союзниками и партнерами, включая Украину", — сообщили в Белом доме.
Угроза вторжения России
- Россия разместила примерно 115-тысячную армию вблизи границ с Украиной. Сейчас вероятность значительной эскалации невысока, однако в любой момент все может измениться.
- Также появились новые спутниковые снимки российской техники недалеко от границ Украины и на территории оккупированного Крыма.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
- Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае агрессии РФ может быть оккупирован Харьков, а также допустил возможность войны в Европе.