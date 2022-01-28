Зеленский поговорил с Макроном: что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом он написал в Twitter.
По словам Зеленского, президенты обсуждали прошедшую встречу в Нормандском формате.
"Сказал по телефону Эммануэлю Макрону, что его активная позиция сделала встречу советников N4 возможной. Появился первый документ с 2019 года. Договорились не сбавлять темп. Пока условия способствуют, нужно встречаться и говорить. Когда продолжаются переговоры, риск эскалации уменьшается", — написал он.
Далее по теме
Нормандская встреча
- В среду, 26 января, в Париже состоялась "нормандская встреча" советников лидеров Украины, России, Германии, и Франции.
- Представители стран-участниц собрались в Париже, чтобы обсудить урегулирование ситуации на Донбассе. Следующие переговоры политических советников лидеров "нормандского формата" пройдут через две недели в Берлине.
- Украину в Париже представит глава Офиса президента Андрей Ермак. Россию – замглавы администрации президента Дмитрий Козак. От Германии участвует советник канцлера Йенс Плетнер, от Франции – советник президента Эммануэль Бонн.
- По итогу встречи "Нормандская четверка" подписала план действий. Новость о парижском коммюнике объявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
- Уже через пару часов после встречи Россия обвинила Украину в срыве перемирия. Представитель РФ заявил, что Украина якобы отказывается от согласования важных вопросов.