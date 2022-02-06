Оружия для борьбы с Россией не будет: Германия снова отказала Украине

Никаких поставок вооружения в Украину из Германии не будет.
Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, сообщает Tagesschau.
Ответ министра
Как отмечается, Ламбрехт объяснила это тем, что помощь Украине может "спровоцировать обострение".
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"И в прошлом была четкая позиция федерального правительства – мы не поставляем оружие в кризисные регионы, чтобы не способствовать там дальнейшее обострение. В конфликте вокруг Украины партнеры вернулись за стол переговоров, например в рамках Совета Россия – НАТО и "нормандского формата".
Поэтому сейчас наша задача – это деэскалация. Мы хотим разрешить этот конфликт мирным путем", – заявила она.
Просьба Украины
По информации издания Süddeutsche Zeitung, посольство Украины в Германии обратилось к немецкому правительству с просьбой предоставить оборонное вооружение.
"В частности, Украина просит "немедленной помощи в срочном приобретении" зенитно-ракетных комплексов средней дальности, противодронного оружия, переносных зенитно-ракетных комплексов, электронных систем слежения, а также приборов ночного видения и камер наблюдения", – говорится в сообщении издания.
Ранее Кристина Ламбрехт пообещала предоставить Украине пять тысяч армейских касок и приветствовала возобновление переговоров по разрешению конфликта в Украине.
Напомним, канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц заявил, что в Германии не планируют поставлять оружие Украине, но попробуют дипломатическим путем предотвратить возможность вторжения Российской Федерации в Украину.