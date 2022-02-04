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Украину готовят к "зеленым человечкам": Россия репетирует коллапс

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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4 февраля, 22:48
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Анатолий Матиос рассказал о масштабной диверсии РФ
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Сбой в работе мобильных операторов в Украине мог быть спецоперацией России, которая испытывает методы дестабилизации.

Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал бывший военный прокурор Анатолий Матиос.

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"Я вам скажу, что сделала Россия позавчера. Это никто из власти не говорит. Может жители Украины заметили сбой мобильных операторов? Не просто операторы отключились, а говорили, что не хватает средств для звонков. Так вот, я вам скажу, что это была репетиция ликвидации – как положить связь со стороны Российской Федерации", – заявил он.

По словам Матиоса, все основные украинские мобильные операторы контролируются Россией.

"Рассказываю сценарий – отключаем свет и телефон. Что происходит? Вы не знаете, где заправиться, заправка закрыта. Светофоры остановились, машины. Дети плачут, муж не пришел, не знает дороги. Десять дней такого коллапса... Никто не знает, что происходит. Через 10 дней прилетают в Жуляны, в Борисполь "человечки", не дай бог. И половина Украины скажет – наконец-то этот дурдом кончился. Включили свет, открыли магазины, можно пойти купить продукты, включили связь", – объяснил бывший военный прокурор.

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Сбой мобильной связи в Украине

Утром 3 февраля пользователи сети "Киевстар" столкнулись с проблемами со связью. Украинцы жаловались в соцсетях, что позвонить на любой номер, даже оператору, было невозможно. Воспользоваться интернетом тоже не было возможности.

Деньги со счетов исчезли. Пополнить счет было невозможно даже через Приват24. Мобильное приложение не работало.

В комментарии "Сегодня" в пресс-службе "Киевстара" отметили, что специалисты компании сразу начали работы по устранению технической проблемы и в 10:30 утра услуги было восстановлено.

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"Никаких некорректных списаний средств со счетов абонентов не было. Более того, абонентам, которые из-за технического сбоя в сети не могли пользоваться связью, будет автоматически начислена компенсация. Компания приносит извинения всем абонентам, кто испытал неудобства из-за этой ситуации", – рассказали в пресс-службе.

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