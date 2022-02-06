У России есть другие сценарии по Украине, кроме вторжения — советник Байдена

Россия может начать военные действия против Украины в любой день, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он дал комментарии в нескольких новостных телепрограммах по поводу ситуации с безопасностью в Европе.
"В любой день Россия может начать военные действия против Украины, или это может произойти через пару недель, или вместо этого Россия может выбрать дипломатический путь", — цитирует Салливана CNBC.
"Мы считаем, что русские создали возможности для проведения крупной военной операции в Украине, и мы усердно работали над подготовкой ответа", — сказал советник Байдена.
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По его словам, формы атаки могут быть разными. Они могут включать аннексию украинского Донбасса, кибератаки или полномасштабное вторжение.
"Отчасти причина, по которой мы так интенсивно работали в течение последних нескольких месяцев, заключается в том, чтобы подготовиться ко всем непредвиденным обстоятельствам и работать с нашими союзниками и партнерами над тем, как будет выглядеть ответ в каждом из этих случаев", — сказал Салливан.
Он заявил, что существует вполне реальная возможность того, что президент РФ Владимир Путин отдаст приказ о нападении на Украину.
Угроза со стороны Беларуси
В феврале Беларусь и Россия проводят совместные военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза.
В Министерстве обороны Беларуси раскрыли план военных учений совместно с российскими войсками. На учениях условные государства Северная Федерация и Республика Полесье будут противостоять агрессивным западным странам, названным Нярис, Помория и Клопия.
В Киеве опасаются, что эти военные учения станут плацдармом для возможной агрессии против Украины.
Министр обороны Алексей Резников заявил, что концентрация войск России на учениях в Беларуси недостаточна для наступления на Украину.
Угроза вторжения России
- Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.
- В CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.
- 25 января министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Российская Федерация не создала ни одной ударной группировки, которая могла бы использоваться для вторжения в Украину.
- В свою очередь спикер МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что Россия не собирается вторгаться в Украину.