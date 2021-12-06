В Беларуси мигранты устроили бунт (видео)

В Беларуси мигранты, которые проживают во временном приюте на складах логистического центра, устроили акцию протеста. Об этом написал в Twitter пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин.
W magazynach, które suby biaoruskie wykorzystuj do grupowania cudzoziemców, migranci zorganizowali protest. Nie chc wraca do swoich krajów, chc czeka na moliwo przedarcia si do UE. 1/4 pic.twitter.com/Q4AQU4NrTu— Stanisaw aryn (@StZaryn) December 6, 2021
По словам Жарина, они не хотят возвращаться домой, и ждут возможность попасть на территорию Евросоюза.
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"На складах, используемых белорусскими службами для приюта иностранцев, мигранты организовали акцию протеста. Они не хотят возвращаться в свои страны, а хотят дождаться возможности прорваться в ЕС. Они не хотят ехать домой, они хотят в Европу", – написал Жарин.
По его словам, в акции протеста также принимали участие дети.
Напомним, что в Беларуси 850 мигрантов перебрались с границы в логистический центр, 1200 человек решили остаться в лагере в лесу.
Ситуация на границе
- Анджей Дуда ожидает новую волну нелегалов. По данным Варшавы, существует риск появления сухопутного маршрута миграции из Афганистана в ЕС через Россию.
- 2 декабря на территории гмины Черемха в Польше белорусские пограничники лазерами и стробоскопами ослепляли польских полицейских, которые пытались остановить прорыв мигрантов через границу.
- 27 ноября группа из более 100 мигрантов со стороны Беларуси пыталась прорваться в Польшу. Во время атаки границы польских военных ослепляли лазерами и прожектором. Два польских солдата получили легкие ранения.
- Кроме того, стало известно, что украинцы помогали "мигрантам Лукашенко" проникнуть в Польшу. Украинцев задержали возле села Высокий Мост.
- 26 ноября в польском Венджине иностранцы устроили бунт и хотели силой покинуть пределы закрытого центра для беженцев.
- 24 ноября группа отчаявшихся беженцев решили самостоятельно проследовать на территорию Польши. В этот раз польские силовики встретили беженцев автоматными очередями.
- 6 декабря пограничная служба Польши заявила, что белорусские военные бросали в сторону польских пограничников на польско-белорусской границе шумовые петарды
Предыстория миграционного кризиса
Беларусь устроила Польше "миграционный террор", направляя к границе Евросоюза потоки беженцев. Так, например, 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что делают это якобы из-за безразличия польских властей.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условие, при котором он прекратит миграционный кризис. По ее словам, Евросоюз должен признать легитимность его власти и снять санкции.