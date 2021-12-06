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В Беларуси мигранты устроили бунт (видео)

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
6 декабря, 15:53
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Мигранты не хотят возвращаться домой и надеятся попасть в ЕС
Акция протеста прошла на складах, используемых белорусскими службами для приюта иностранцев
Акция протеста прошла на складах, используемых белорусскими службами для приюта иностранцев / Фото: Коллаж: Сегодня

В Беларуси мигранты, которые проживают во временном приюте на складах логистического центра, устроили акцию протеста. Об этом написал в Twitter пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин.

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По словам Жарина, они не хотят возвращаться домой, и ждут возможность попасть на территорию Евросоюза.

"На складах, используемых белорусскими службами для приюта иностранцев, мигранты организовали акцию протеста. Они не хотят возвращаться в свои страны, а хотят дождаться возможности прорваться в ЕС. Они не хотят ехать домой, они хотят в Европу", – написал Жарин.

По его словам, в акции протеста также принимали участие дети.

Напомним, что в Беларуси 850 мигрантов перебрались с границы в логистический центр, 1200 человек решили остаться в лагере в лесу.

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Ситуация на границе

Предыстория миграционного кризиса

Беларусь устроила Польше "миграционный террор", направляя к границе Евросоюза потоки беженцев. Так, например, 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что делают это якобы из-за безразличия польских властей.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условие, при котором он прекратит миграционный кризис. По ее словам, Евросоюз должен признать легитимность его власти и снять санкции.

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