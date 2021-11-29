В России разработали новый план по переброске нелегалов в Польшу

Польша, которая с лета этого года подвергается постоянным наплывам групп нелегальных мигрантов, ожидает новой волны. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что существует риск появления сухопутного маршрута миграции из Афганистана в ЕС через Россию.
Об этом сообщает российское агентство ТАСС.
Новый путь – через Россию
"Мы можем иметь дело с ситуацией, когда люди из Афганистана идут через сухопутные границы, через Россию. Надеюсь, что такой ситуации не будет", — сказал Дуда на пресс-конференции в Будапеште с коллегами по Вишеградской группе (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия).
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При этом он отметил, что риск такого развития событий "абсолютно реален", но выразил надежду, что российские власти "не допустят возникновения такой кризисной ситуации".
Санкции
- Новый путь может стать альтернативой воздушного, по которому с лета доставлялись мигранты в Беларусь под видом туристов на самолетах в основном из Турции. Теперь в ЕС подготовили санкции против данных авиакомпаний, а оставшиеся не рискуют заниматься этим бизнесом.
- В список компаний, с которыми будет запрещено вести бизнес, попадет государственная авиакомпания "Белавиа" и туристическая компания "Оскартур", которые участвовали в доставке граждан восточных стран к границам ЕС.
- В Украине с целью недопущения миграционного кризиса на границе с Беларусью началась совместная специальная пограничная операция "Полесье".
- Лукашенко же продолжает сыпать угрозами. Самопровозглашенный президент Беларуси предупредил политиков Польши о последствиях их угроз о закрытии границ.