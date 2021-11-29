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В России разработали новый план по переброске нелегалов в Польшу

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
29 ноября, 16:09
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Президент Польши Анджей Дуда опасается, что теперь стоит ожидать граждан Афганистана
Дуда ожидает новых проблем / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Дуда ожидает новых проблем / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Польша, которая с лета этого года подвергается постоянным наплывам групп нелегальных мигрантов, ожидает новой волны. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что существует риск появления сухопутного маршрута миграции из Афганистана в ЕС через Россию.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

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Новый путь – через Россию

"Мы можем иметь дело с ситуацией, когда люди из Афганистана идут через сухопутные границы, через Россию. Надеюсь, что такой ситуации не будет", — сказал Дуда на пресс-конференции в Будапеште с коллегами по Вишеградской группе (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия).

При этом он отметил, что риск такого развития событий "абсолютно реален", но выразил надежду, что российские власти "не допустят возникновения такой кризисной ситуации".

Санкции

  • Новый путь может стать альтернативой воздушного, по которому с лета доставлялись мигранты в Беларусь под видом туристов на самолетах в основном из Турции. Теперь в ЕС подготовили санкции против данных авиакомпаний, а оставшиеся не рискуют заниматься этим бизнесом.
  • В список компаний, с которыми будет запрещено вести бизнес, попадет государственная авиакомпания "Белавиа" и туристическая компания "Оскартур", которые участвовали в доставке граждан восточных стран к границам ЕС.
  • В Украине с целью недопущения миграционного кризиса на границе с Беларусью началась совместная специальная пограничная операция "Полесье".
  • Лукашенко же продолжает сыпать угрозами. Самопровозглашенный президент Беларуси предупредил политиков Польши о последствиях их угроз о закрытии границ.

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