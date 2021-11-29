В России разработали новый план по переброске нелегалов в Польшу

Президент Польши Анджей Дуда опасается, что теперь стоит ожидать граждан Афганистана

Дуда ожидает новых проблем / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Польша, которая с лета этого года подвергается постоянным наплывам групп нелегальных мигрантов, ожидает новой волны. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что существует риск появления сухопутного маршрута миграции из Афганистана в ЕС через Россию.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

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Новый путь – через Россию

"Мы можем иметь дело с ситуацией, когда люди из Афганистана идут через сухопутные границы, через Россию. Надеюсь, что такой ситуации не будет", — сказал Дуда на пресс-конференции в Будапеште с коллегами по Вишеградской группе (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия).

При этом он отметил, что риск такого развития событий "абсолютно реален", но выразил надежду, что российские власти "не допустят возникновения такой кризисной ситуации".

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