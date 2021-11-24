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На границе с Польшей пограничники открыли стрельбу

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
24 ноября, 16:50
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Нелегалы Лукашенко никак не угомонятся и пытаются прорваться, но поляки встретили их жестко
Пограничники встретили мигрантов автоматной очередью
Пограничники встретили мигрантов автоматной очередью / Фото: Коллаж: Сегодня

На границе с Беларусью польские военные открыли стрельбу, когда мигранты пытались перебраться в страну. Об этом сообщается на сайте белорусского Госпогранкомитета.

"Группа отчаявшихся беженцев решили самостоятельно проследовать на территорию Польши. В этот раз польские силовики встретили беженцев автоматными очередями", – говорится в сообщении.

В прошлый раз для сдерживания мигрантов польские пограничники были вынуждены применить перцовый газ.

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По информации ведомства, 23 ноября два человека подошли к заграждению, чтобы попросить о возможности подать прошение о предоставлении статуса беженца.

"Никаких агрессивных действий мужчины не предпринимали. Несмотря на мирные обращения беженцев, польские военнослужащие просто распылили перцовый газ", – отметили в Госпогранкомитете.

Когда один из них попытался обратиться за медицинской помощью, "наблюдавшие за мучениями иностранца польские военнослужащие просто усмехались".

При этом беженцев "толкают на отчаянные шаги" отсутствие реакции со стороны Евросоюза и жестокость польской стороны, убеждены в комитете.

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Что происходит на белорусской-польской границе

  • Беларусь устроила Польше "миграционный террор", направляя к границе Евросоюза потоки беженцев. Так, например, 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что делают это якобы из-за безразличия польских властей.
  • В Украине забили тревогу: Лукашенко может неожиданно перенаправить мигрантов к нашей границе. В связи с этим Украина уже усиливает границу с Беларусью с помощью инженерных укреплений, техники, в ход пустили даже беспилотники.
  • 23 ноября, около 19:00, группа более чем из 100 агрессивных иностранцев силой пытались прорвать границу. В польских силовиков бросали камни. Атака проходила под надзором белорусских служб.

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