На границе с Польшей пограничники открыли стрельбу

На границе с Беларусью польские военные открыли стрельбу, когда мигранты пытались перебраться в страну. Об этом сообщается на сайте белорусского Госпогранкомитета.
"Группа отчаявшихся беженцев решили самостоятельно проследовать на территорию Польши. В этот раз польские силовики встретили беженцев автоматными очередями", – говорится в сообщении.
В прошлый раз для сдерживания мигрантов польские пограничники были вынуждены применить перцовый газ.
По информации ведомства, 23 ноября два человека подошли к заграждению, чтобы попросить о возможности подать прошение о предоставлении статуса беженца.
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"Никаких агрессивных действий мужчины не предпринимали. Несмотря на мирные обращения беженцев, польские военнослужащие просто распылили перцовый газ", – отметили в Госпогранкомитете.
Когда один из них попытался обратиться за медицинской помощью, "наблюдавшие за мучениями иностранца польские военнослужащие просто усмехались".
При этом беженцев "толкают на отчаянные шаги" отсутствие реакции со стороны Евросоюза и жестокость польской стороны, убеждены в комитете.
Что происходит на белорусской-польской границе
- Беларусь устроила Польше "миграционный террор", направляя к границе Евросоюза потоки беженцев. Так, например, 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что делают это якобы из-за безразличия польских властей.
- В Украине забили тревогу: Лукашенко может неожиданно перенаправить мигрантов к нашей границе. В связи с этим Украина уже усиливает границу с Беларусью с помощью инженерных укреплений, техники, в ход пустили даже беспилотники.
- 23 ноября, около 19:00, группа более чем из 100 агрессивных иностранцев силой пытались прорвать границу. В польских силовиков бросали камни. Атака проходила под надзором белорусских служб.