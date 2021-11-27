Мигранты с лазерами штурмовали границу с Польшей (видео)

Пострадали польские пограничники

Попытка штурма произошла в ночь на 27 ноября. Фото: коллаж "Сегодня"

Группа из более 100 мигрантов со стороны Беларуси пытались прорваться в Польшу. Во время атаки границы польских военных ослепляли лазерами и прожектором. Два польских солдата получили легкие ранения.

Об этом сообщила польская Пограничная служба в Twitter.

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"Вчера группа из более 100 иностранцев форсировала границу Польши на участке, охраняемом пограничным постом в Беловежской области", – говорится в сообщении.

Ponad 100-osobowa grupa cudzoziemców forsowaa wczoraj granicna odcinku ochranianym przez Placówk SG w Biaowiey.

Podczas ataku,suby biaoruskie olepiay polskich funkcjonariuszy i onierzy laserami i stroboskopem.

Dwóch onierzy WP zostao niegronie poszkodowanych. pic.twitter.com/FVYDrmujj2 — Stra Graniczna (@Straz_Graniczna) November 27, 2021

Миграционный террор Лукашенко