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Мигранты с лазерами штурмовали границу с Польшей (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
27 ноября, 18:44
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Пострадали польские пограничники
Попытка штурма произошла в ночь на 27 ноября. Фото: коллаж "Сегодня"
Попытка штурма произошла в ночь на 27 ноября. Фото: коллаж "Сегодня"

Группа из более 100 мигрантов со стороны Беларуси пытались прорваться в Польшу. Во время атаки границы польских военных ослепляли лазерами и прожектором. Два польских солдата получили легкие ранения.

Об этом сообщила польская Пограничная служба в Twitter.

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"Вчера группа из более 100 иностранцев форсировала границу Польши на участке, охраняемом пограничным постом в Беловежской области", – говорится в сообщении.

Миграционный террор Лукашенко

  • Беларусь устроила Польше "миграционный террор", направляя к границе Евросоюза потоки беженцев. Ситуация обострилась 8 ноября, тогда большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием.
  • 23 ноября группа агрессивных мигрантов силой пытались прорвать границу. В польских силовиков бросали камни. Атака проходила под надзором белорусских служб.
  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на границу с Польшей и пообщался с мигрантами.
  • После чего беженцы устроили бунт.

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