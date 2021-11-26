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В Польше беженцы устроили бунт – видео

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
26 ноября, 15:46
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Граждане Ирака хотели покинуть центр
Польские пограничники предотвратили бунт
Польские пограничники предотвратили бунт / Фото: Коллаж: Сегодня

В польском Венджин иностранцы устроили бунт и хотели силой покинуть пределы закрытого центра для беженцев. Об этом сообщают польские пограничники в своем Twitter.

Сообщается, что польские силовики предотвратили это.

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Иностранцы хотели проломить заграждение и выйти за его пределы. В этом центре находятся 600 мужчин, более половины из них – граждане Ирака.

"Ситуация находится под контролем. Сегодня иностранцы, помещенные в охраняемый центр в Венджине, пытались сломать забор. Люди были агрессивны. В центре 600 человек – более половины – граждане Ирака", – говорится в сообщении полиции.

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Кроме того, сотня агрессивно настроенных мигрантов устроили беспорядки в центре: они скандировали лозунги, требуя выпустить их из центра, выбивали окна, начали ломать заграждения, разжигать костер.

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Напомним, что сегодня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на границу с Польшей, где находятся мигранты.

Ситуация на белорусской-польской границе

  • Беларусь устроила Польше "миграционный террор", направляя к границе Евросоюза потоки беженцев. Так, например, 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что делают это якобы из-за безразличия польских властей.
  • В Украине забили тревогу: Лукашенко может неожиданно перенаправить мигрантов к нашей границе. В связи с этим Украина уже усиливает границу с Беларусью с помощью инженерных укреплений, техники, в ход пустили даже беспилотники.
  • 23 ноября около 19:00 группа более чем из 100 агрессивных иностранцев силой пыталась прорвать границу. В польских силовиков бросали камни. Атака проходила под надзором белорусских служб.

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