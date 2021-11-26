В Польше беженцы устроили бунт – видео

Граждане Ирака хотели покинуть центр

Польские пограничники предотвратили бунт / Фото: Коллаж: Сегодня

В польском Венджин иностранцы устроили бунт и хотели силой покинуть пределы закрытого центра для беженцев. Об этом сообщают польские пограничники в своем Twitter.

Сообщается, что польские силовики предотвратили это.

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Иностранцы хотели проломить заграждение и выйти за его пределы. В этом центре находятся 600 мужчин, более половины из них – граждане Ирака.

"Ситуация находится под контролем. Сегодня иностранцы, помещенные в охраняемый центр в Венджине, пытались сломать забор. Люди были агрессивны. В центре 600 человек – более половины – граждане Ирака", – говорится в сообщении полиции.

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Sytuacja opanowana.

Dzi cudzoziemcy umieszczeni w strzeonymi orodku w Wdrzynie próbowali sforsowa ogrodzenie. Osoby byy agresywne.

W orodku znajduje si 600 mczyzn- ponad poowa to obywatele Iraku.#funkcjonariuszeSG wspódziaali z @PolskaPolicja#NaStraypic.twitter.com/NXbopyuRIq — Stra Graniczna (@Straz_Graniczna) November 25, 2021

Кроме того, сотня агрессивно настроенных мигрантов устроили беспорядки в центре: они скандировали лозунги, требуя выпустить их из центра, выбивали окна, начали ломать заграждения, разжигать костер.

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Напомним, что сегодня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на границу с Польшей, где находятся мигранты.

Ситуация на белорусской-польской границе