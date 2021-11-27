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Украинцы помогали "мигрантам Лукашенко" проникнуть в Польшу

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
27 ноября, 21:35
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Украинцев задержали 26 ноября возле села Высокий Мост.
10 человек, незаконно пересевших границу, ждали курьеров в лесу. Коллаж "Сегодня"
10 человек, незаконно пересевших границу, ждали курьеров в лесу. Коллаж "Сегодня"

В Польше задержали троих украинцев, которые помогали мигрантам незаконно попасть в страну.

Об этом сообщили в пресс-службе Подляской полиции.

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Подробности

Украинцев задержали 26 ноября возле села Высокий Мост. Они помогали мигрантам незаконно попасть в Польшу.

Отмечается, что 10 человек, незаконно пересевших границу, ждали курьеров в лесу.

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Ситуация на белорусско-польской границе

  • В обед 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это якобы из-за безразличия польских властей.
  • В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские Вооруженные силы были приведены в 6-часовую боевую готовность.
  • Мигранты пытались прорваться на территорию Польши. Они разрезали колючую проволоку специальными ножницами. На видео с места событий были слышны выстрелы.
  • Позже стало известно, что мигранты проломили ограждение и прорвалась в Польшу. Некоторых из них удалось сразу вернуть на белорусскую сторону, остальных пришлось разыскивать.
  • Литва после этих событий объявила чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью районах.
  • Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил Украину о рисках из-за миграционного кризиса.
  • У границы с Беларусью найдено тело мигранта.
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что в Беларуси нет никакого кризиса с мигрантами, это Россия начала новый этап гибридной войны с Европой.
  • 14 ноября мигранты прорвались в Польшу, атакуя камнями полицию.

Польшамигранты
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