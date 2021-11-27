Украинцы помогали "мигрантам Лукашенко" проникнуть в Польшу

В Польше задержали троих украинцев, которые помогали мигрантам незаконно попасть в страну.
Об этом сообщили в пресс-службе Подляской полиции.
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Украинцев задержали 26 ноября возле села Высокий Мост. Они помогали мигрантам незаконно попасть в Польшу.
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Отмечается, что 10 человек, незаконно пересевших границу, ждали курьеров в лесу.
Wczoraj policjanci zatrzymali 3 osoby w zwizku z pomocnictwem przy nielegalnym przekraczaniu granicy. Zatrzymane w Wysokim Mocie osoby, to obywatele Ukrainy zamieszkujcy w Polsce. W lesie na kurierów czekao 10 osób, które nielegalnie przekroczyy granic. pic.twitter.com/cRYtOUq44Y— podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 27, 2021
Ситуация на белорусско-польской границе
- В обед 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это якобы из-за безразличия польских властей.
- В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские Вооруженные силы были приведены в 6-часовую боевую готовность.
- Мигранты пытались прорваться на территорию Польши. Они разрезали колючую проволоку специальными ножницами. На видео с места событий были слышны выстрелы.
- Позже стало известно, что мигранты проломили ограждение и прорвалась в Польшу. Некоторых из них удалось сразу вернуть на белорусскую сторону, остальных пришлось разыскивать.
- Литва после этих событий объявила чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью районах.
- Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил Украину о рисках из-за миграционного кризиса.
- У границы с Беларусью найдено тело мигранта.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что в Беларуси нет никакого кризиса с мигрантами, это Россия начала новый этап гибридной войны с Европой.
- 14 ноября мигранты прорвались в Польшу, атакуя камнями полицию.