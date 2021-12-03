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Белорусские военные устроили "лазерную атаку" на границе с Польшей (видео)

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
3 декабря, 14:04
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Белорусские силовики ослепляли польских пограничников на границе
На границе с Польшей очередной инцидент
На границе с Польшей очередной инцидент / Фото: Коллаж: Сегодня

На территории гмины Черемха в Польше, вчера вечером белорусские пограничники лазерами и стробоскопами ослепляли польских полицейских, которые пытались остановить прорыв мигрантов через границу. Об этом сообщила пресс-служба Подляской полиции в Twitter.

"Вечером полицейские, которые пытались помешать мигрантам пересечь границы между Опакой и Вулькой Тереховской, были ослеплены белорусскими офицерами стробоскопами и лазерами", – говорится в сообщении полиции.

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По словам представителя полиции Томаша Крупы, попытку прорыва мигрантов зафиксировали около 19 часов. Для охраны границы были задействованы около 80 полицейских, а также пограничники и солдаты.

В тоже время пограничная служба Польши отметила, что за последние сутки было зафиксировано всего 46 попыток нелегального пересечения границы из Беларуси в Польшу. Кроме того, с территории Польши выдворили девять человек.

За ноябрь Польша зафиксировала около девяти тысяч попыток незаконного пересечения границы мигрантами со стороны Беларуси.

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Ситуация на границе

27 ноября группа из более 100 мигрантов со стороны Беларуси пыталась прорваться в Польшу. Во время атаки границы польских военных ослепляли лазерами и прожектором. Два польских солдата получили легкие ранения.

Кроме того, стало известно, что украинцы помогали "мигрантам Лукашенко" проникнуть в Польшу. Украинцев задержали возле села Высокий Мост.

26 ноября в польском Венджин иностранцы устроили бунт и хотели силой покинуть пределы закрытого центра для беженцев.

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24 ноября группа отчаявшихся беженцев решили самостоятельно проследовать на территорию Польши. В этот раз польские силовики встретили беженцев автоматными очередями.

С чего все началось

Беларусь устроила Польше "миграционный террор", направляя к границе Евросоюза потоки беженцев. Так, например, 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что делают это якобы из-за безразличия польских властей.

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