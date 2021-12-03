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Білоруські військові влаштували "лазерну атаку" на кордоні з Польщею (відео)

Наталія Магдик Наталія Магдик
3 грудня, 14:04
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Білоруські силовики засліплювали польських прикордонників служби на кордоні
/ Фото: Колаж: Сьогодні

На території гміни Черемха у Польщі, вчора ввечері білоруські прикордонники лазерами та стробоскопами засліплювали польських поліцейських, які намагалися зупинити прорив мігрантів через кордон. Про це повідомила прес-служба Підляської поліції у Twitter.

"Ввечері поліцейські, які намагалися перешкодити мігрантам перетнути кордони між Опакою та Вулькою Тереховською, були засліплені білоруськими офіцерами стробоскопами та лазерами", – йдеться у повідомленні поліції.

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За словами представника поліції Томаша Крупи, спробу прориву мігрантів зафіксували близько 19-ї години. Для охорони кордону було задіяно близько 80 поліцейських, а також прикордонники та солдати.

Водночас, прикордонна служба Польщі зазначила, що за останню добу було зафіксовано лише 46 спроб нелегального перетину кордону з Білорусі до Польщі. Крім того, з території Польщі видворили дев'ять осіб.

За ноябрь Польща зафіксувала близько дев'яти тисяч спроб незаконного перетину кордону мігрантами з боку Білорусі.

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Ситуація на кордоні

27 листопада група із понад 100 мігрантів з боку Білорусі намагалася прорватися до Польщі . Під час атаки кордони польських військових засліплювали лазерами та прожектором. Два польські солдати отримали легкі поранення.

Крім того, стало відомо, що українці допомагали "мігрантам Лукашенка" проникнути до Польщі. Українців затримали біля села Високий Міст.

26 листопада в польському Венджин іноземці влаштували бунт і хотіли силою покинути межі закритого центру для біженців .

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24 листопада група зневірених біженців вирішили самостійно проїхати на територію Польщі. Цього разу польські силовики зустріли біженців автоматними чергами .

З чого все почалося

Білорусь влаштувала Польщі "міграційний терор", спрямовуючи до кордону Євросоюзу потоки біженців. Так, наприклад, 8 листопада велика колона мігрантів із території Білорусі рушила до кордону з Польщею . Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що роблять це нібито через байдужість польської влади.

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