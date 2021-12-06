У Білорусі мігранти влаштували бунт (відео)

У Білорусі мігранти, які мешкають у тимчасовому притулку на складах логістичного центру, влаштували акцію протесту. Про це написав у Twitter речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін.
W magazynach, ktore suby biaoruskie wykorzystuj do grupowania cizoziemców, migranci організували protest. Nie chc wraca do swoich krajów, chc czeka na moliwo przedarcia si do UE. 1/4 pic.twitter.com/Q4AQU4NrTu- Stanisaw aryn (@StZaryn) December 6, 2021
За словами Жаріна, вони не хочуть повертатися додому, і чекають на можливість потрапити на територію Євросоюзу.
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"На складах, які використовуються білоруськими службами для притулку іноземців, мігранти організували акцію протесту. Вони не хочуть повертатися до своїх країн, а хочуть дочекатися можливості прорватися до ЄС. Вони не хочуть їхати додому, вони хочуть до Європи", – написав Жарін.
За його словами, у акції протесту також брали участь діти.
Нагадаємо, що в Білорусі 850 мігрантів перебралися з кордону до логістичного центру, 1200 осіб вирішили залишитися в таборі у лісі.
Ситуація на кордоні
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- 27 листопада група із понад 100 мігрантів з боку Білорусі намагалася прорватися до Польщі . Під час атаки кордони польських військових засліплювали лазерами та прожектором. Два польські солдати отримали легкі поранення.
- Крім того, стало відомо, що українці допомагали "мігрантам Лукашенка" проникнути до Польщі. Українців затримали біля села Високий Міст.
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Передісторія міграційної кризи
Білорусь влаштувала Польщі "міграційний терор", спрямовуючи до кордону Євросоюзу потоки біженців. Так, наприклад, 8 листопада велика колона мігрантів із території Білорусі рушила до кордону з Польщею . Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що роблять це нібито через байдужість польської влади.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав умову, за якої він припинить міграційну кризу . За її словами, Євросоюз має визнати легітимність його влади та зняти санкції.