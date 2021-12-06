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У Білорусі мігранти влаштували бунт (відео)

Наталія Магдик Наталія Магдик
6 грудня, 15:53
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Мігранти не хочуть повертатися додому та сподіваються потрапити до ЄС
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Білорусі мігранти, які мешкають у тимчасовому притулку на складах логістичного центру, влаштували акцію протесту. Про це написав у Twitter речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін.

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За словами Жаріна, вони не хочуть повертатися додому, і чекають на можливість потрапити на територію Євросоюзу.

"На складах, які використовуються білоруськими службами для притулку іноземців, мігранти організували акцію протесту. Вони не хочуть повертатися до своїх країн, а хочуть дочекатися можливості прорватися до ЄС. Вони не хочуть їхати додому, вони хочуть до Європи", – написав Жарін.

За його словами, у акції протесту також брали участь діти.

Нагадаємо, що в Білорусі 850 мігрантів перебралися з кордону до логістичного центру, 1200 осіб вирішили залишитися в таборі у лісі.

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Ситуація на кордоні

Передісторія міграційної кризи

Білорусь влаштувала Польщі "міграційний терор", спрямовуючи до кордону Євросоюзу потоки біженців. Так, наприклад, 8 листопада велика колона мігрантів із території Білорусі рушила до кордону з Польщею . Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що роблять це нібито через байдужість польської влади.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав умову, за якої він припинить міграційну кризу . За її словами, Євросоюз має визнати легітимність його влади та зняти санкції.

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Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

провідний редактор розділу "Влада"

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