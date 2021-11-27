Українці допомагали "мігрантам Лукашенка" проникнути до Польщі

У Польщі затримали трьох українців, які допомагали мігрантам незаконно потрапити до країни.
Про це повідомили у прес-службі Підляської поліції.
Подробиці
Українців затримали 26 листопада біля села Високий Міст. Вони допомагали мігрантам незаконно потрапити до Польщі.
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Зазначається, що 10 людина, які незаконно пересіли кордон, чекали на кур'єрів у лісі.
Wczoraj policianci zatrzymali 3 людей w zwizku z pomocництwm przy nelegalnym przekraczaniu granicy. Zatrzymane w Wysokim Mocie люди, to obywatele Ukrainy zamieszkujcy w Polsce. W lesie na kurierów czekao 10 osób, що nielegalnie przekroczyy granic. pic.twitter.com/cRYtOUq44Y- Podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 27, 2021
Ситуація на білорусько-польському кордоні
- В обід 8 листопада велика колона мігрантів з території Білорусі рушила до кордону з Польщею . Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що люди роблять це нібито через байдужість польської влади.
- Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські Збройні сили були приведені у 6-годинну бойову готовність.
- Мігранти намагалися прорватися на територію Польщі. Вони розрізали колючий дріт спеціальними ножицями. На відео з місця подій були чутні постріли .
- Пізніше стало відомо, що мігранти проломили огорожу і прорвалася до Польщі. Деяких із них вдалося відразу повернути на білоруську сторону, решту довелося розшукувати.
- Литва після цих подій оголосила надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю районах.
- Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу.
- Біля кордону з Білоруссю знайдено тіло мігранта .
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що в Білорусі немає жодного кризи з мігрантами Росія розпочала новий етап гібридної війни з Європою.
- 14 листопада мігранти прорвалися до Польщі , атакуючи камінням поліцію.