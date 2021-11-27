Українці допомагали "мігрантам Лукашенка" проникнути до Польщі

Українців затримали 26 листопада біля села Високий Міст.

10 людей, які незаконно пересіли кордон, чекали на кур'єрів у лісі. Колаж "Сьогодні"

У Польщі затримали трьох українців, які допомагали мігрантам незаконно потрапити до країни.

Про це повідомили у прес-службі Підляської поліції.

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Подробиці

Українців затримали 26 листопада біля села Високий Міст. Вони допомагали мігрантам незаконно потрапити до Польщі.

Зазначається, що 10 людина, які незаконно пересіли кордон, чекали на кур'єрів у лісі.

Wczoraj policianci zatrzymali 3 людей w zwizku z pomocництwm przy nelegalnym przekraczaniu granicy. Zatrzymane w Wysokim Mocie люди, to obywatele Ukrainy zamieszkujcy w Polsce. W lesie na kurierów czekao 10 osób, що nielegalnie przekroczyy granic. pic.twitter.com/cRYtOUq44Y - Podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 27, 2021

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Ситуація на білорусько-польському кордоні