Буде бій? Білорусь кинула на Польщу полчища мігрантів та спецназ зі зброєю (відео)

Польські силовики приготувалися до провокацій на кордоні

Колона з приблизно тисячі людей підійшла до польського кордону. Фото: колаж "Сьогодні"

Сотні мігрантів прямують до кордону Білорусі з Польщею. Їх супроводжують білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками.

Відео з колоною опублікував Telegram-канал NEXTA.

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За даними каналу, мігранти дійшли до КПВВ "Брузги" та повернули до лісу. Також наголошується, що на цьому прикордонному пункті піший перехід кордону заборонено.

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У той же час на КПВВ "Брузги" прибули внутрішні війська. До кордону також їдуть автозаки.

Реакція МЗС Польщі

Ситуація з напливом мігрантів та сьогоднішньою колоною із сотень нелегалів, які прямують на кордон із Польщею, свідчить про те, що Білорусь добивається ескалації. Аж до смертельних випадків. Про це повідомляє "Польське радіо".

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Як заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик, сьогодні на кордоні вже сталася велика провокація.

"Схоже, буде спроба насильницького переходу кордону", – зазначив він.

Він підкреслив, що польська сторона готова до такого сценарію. У той же час, на його думку, "білоруська влада домагається ескалації конфлікту, яка призведе як мінімум до загибелі з однієї зі сторін".

"Найгірше те, що на іншій стороні позиція стає все більш жорсткою. Немає розуміння того, що відбувається по той бік. Є тільки віра в те, що вони нібито відбивають якийсь уявний напад", – додав Вавжик.

Польські військові у бойовій готовності

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак оголосив бойову готовність сил територіальної оборони через мігрантів на кордоні країни.

"На кордоні чергують понад 12 тис. солдатів. Ми підняли стан бойової готовності Сил територіальної оборони. Разом із Міністерством внутрішніх справ ми готові захищати польський кордон", – написав він у Twitter.

Na granicy peni sub ju ponad 12 tys. onierzy. Podnielimy stan gotowoci @terytorialsi . Wspólnie ze subami MSWiA jestemy przygotowani do obrony polskiej granicy. https://t.co/1HtsNJEsGU - Mariusz Baszczak (@mblaszczak) November 8, 2021

Мігранти на кордоні – курди

За даними NEXTA, відео із закликом зібратися всім разом і піти до польського кордону було опубліковано у Facebook увечері 6 листопада. Вранці 7 листопада для координації дій було створено чат у Telegram "Білоруський збір біженців 10/11". У ньому опублікували крапку на карті біля прикордонного переходу "Брузги", де сьогодні й помітили колону мігрантів.

Судячи з повідомлень у чатах, мігранти збиралися піти саме на КПВВ, щоб законно перетнути кордон Білорусі і потім просити поляків, щоб ті їх пустили до Польщі. Проте білоруські прикордонники зігнали їх із дороги. Нині мігранти у лісі.

Міграційний терор