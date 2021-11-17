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Лукашенко готовий прибрати мігрантів за однієї умови

Наталія Магдик Наталія Магдик
17 листопада, 17:35
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Лукашенко назвав умову, за якої завершить міграційну кризу
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав умову, за якої він припинить міграційну кризу. Про це в інтерв'ю телеканалу ETV розповіла міністр закордонних справ Естонії Єва-Марія Лійметс.

За її словами, Євросоюз має визнати легітимність його влади та зняти санкції.

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"Він хоче, щоб санкції було припинено, щоб його визнали главою держави", – розповіла Лійметс.

Вона зазначила, що такий ультиматум Лукашенко висунув під час розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Лійметс зазначила, що Естонія готова зберегти угоду про санкції, підготовлену міністрами закордонних справ Євросоюзу, та запровадити нові санкції стосовно Білорусі.

"На наш погляд, важливо, щоб ЄС впливав на Білорусь через дії", – сказала вона, додавши, що нові санкції мають бути введені якнайшвидше.

Переговори Меркель та Лукашенко відбулися у понеділок і став першим дзвінком з моменту виборів у Білорусі.

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Європа розкритикувала переговори

Телефонна розмова Меркель із Лукашенком викликала різку критику як у Німеччині, так і в Естонії та Польщі. Депутат фракції "зелених" та член комітету бундестагу з міжнародних справ Омід Нуріпур назвав ці переговори "жахливим сигналом".

З критикою бесіди Меркель із Лукашенком також виступив голова комісії із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон. За його словами, в.о. канцлера ФРН "тим самим визнала Лукашенка легітимним президентом" Білорусі.

Санкції проти Білорусі

15 листопада міністри закордонних справ ЄС офіційно затвердили нові критерії санкцій стосовно Білорусі.

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Крім того, Євросоюз обговорює запровадження санкцій проти російського "Аерофлоту" та Turkish Airlines. Обмеження мають запровадити в рамках нового санкційного пакету проти Білорусі, який готують через міграційну кризу. Авіакомпанії при цьому запідозрили у причетності до доставки мігрантів до кордонів Євросоюзу через Білорусь. У свою чергу у Turkish Airlines зазначили, що не причетні до нелегального потоку біженців.

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