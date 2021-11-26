У Польщі біженці влаштували бунт – відео

Громадяни Іраку хотіли залишити центр

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У польському Венджин іноземці влаштували бунт і хотіли силою покинути межі закритого центру для біженців . Про це повідомляють польські прикордонники у своєму Twitter .

Повідомляється, що польські силовики запобігли цьому.

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Іноземці хотіли проломити загородження та вийти за його межі. У цьому центрі перебувають 600 чоловіків, більше половини з них – громадяни Іраку.

"Ситуація знаходиться під контролем. Сьогодні іноземці, поміщені в центр, що охороняється у Венджині, намагалися зламати паркан. Люди були агресивні. У центрі 600 людина – більше половини – громадяни Іраку", – йдеться в повідомленні поліції.

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Sytuacja opanowana.

Dzi cizoziemcy umieszczeni w strzeonymi orodku w Wdrzynie próbowali sforsowa ogrodzenie. Osoby byy agresywne.

W orodku znajduje si 600 mczyzn- ponad poowa to obywatele Іраку. #funkcjonariuszeSG wspódziaali z @PolskaPolicja #NaStray pic.twitter.com/NXbopyuRIq - Stra Graniczna (@Straz_Graniczna) November 25, 2021

Крім того, сотня агресивно налаштованих мігрантів влаштували заворушення у центрі: вони скандували гасла, вимагаючи випустити їх із центру, вибивали вікна, почали ламати загородження, розпалювати багаття.

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Нагадаємо, що сьогодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув на кордон із Польщею де знаходяться мігранти.

Ситуація на білорусько-польському кордоні