Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📣 30 запитань Зеленському 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 👜 Чорна п'ятниця 2021
СЬОГОДНІ Влада Події

У Польщі біженці влаштували бунт – відео

Наталія Магдик Наталія Магдик
26 листопада, 15:46
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Громадяни Іраку хотіли залишити центр
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У польському Венджин іноземці влаштували бунт і хотіли силою покинути межі закритого центру для біженців . Про це повідомляють польські прикордонники у своєму Twitter .

Повідомляється, що польські силовики запобігли цьому.

Реклама

Іноземці хотіли проломити загородження та вийти за його межі. У цьому центрі перебувають 600 чоловіків, більше половини з них – громадяни Іраку.

"Ситуація знаходиться під контролем. Сьогодні іноземці, поміщені в центр, що охороняється у Венджині, намагалися зламати паркан. Люди були агресивні. У центрі 600 людина – більше половини – громадяни Іраку", – йдеться в повідомленні поліції.

Реклама

Крім того, сотня агресивно налаштованих мігрантів влаштували заворушення у центрі: вони скандували гасла, вимагаючи випустити їх із центру, вибивали вікна, почали ламати загородження, розпалювати багаття.

Реклама

Нагадаємо, що сьогодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув на кордон із Польщею де знаходяться мігранти.

Ситуація на білорусько-польському кордоні

  • Білорусь влаштувала Польщі "міграційний терор", спрямовуючи до кордону Євросоюзу потоки біженців. Так, наприклад, 8 листопада велика колона мігрантів із території Білорусі рушила до кордону з Польщею . Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що роблять це нібито через байдужість польської влади.
  • В Україні забили на сполох: Лукашенко може несподівано перенаправити мігрантів до нашого кордону. У зв'язку з цим Україна вже посилює кордон із Білоруссю за допомогою інженерних укріплень, техніки, у хід пустили навіть безпілотники.
  • 23 листопада близько 19:00 група більш ніж зі 100 агресивних іноземців силою намагалася прорвати кордон . У польських силовиків кидали каміння. Атака проходила під наглядом білоруських служб.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько Воєнний стан із 1 грудня – чи готовий Зеленський на найрадикальніший сценарій Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов Їх не покликали: обурені журналісти йдуть до Зеленського лише з одним питанням Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Україна залишилася без Меркель і Макрона: що буде з "Нормандською четвіркою" 2022 року Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

26 листопада 1991. Відбулося перше засідання Конституційної комісії, яке відновило конституційний процес в Україні...

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.03

Російський рубль (₽)

0.3616

Євро (€)

30.34

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

96 282

захворіло за тиждень в Україні

-23%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти