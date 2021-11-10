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Техніка, безпілотники та собаки: Україна посилює кордон із Білоруссю

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
10 листопада, 10:44
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Україна готова до провокацій Лукашенка на кордоні
На ділянці українсько-білоруського кордону проводиться посилення сил та засобів. Фото: колаж "Сьогодні"
На ділянці українсько-білоруського кордону проводиться посилення сил та засобів. Фото: колаж "Сьогодні"

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін запевнив, що Україна повністю контролює ситуацію на своєму кордоні з Білоруссю. Наразі прикордонники посилюють захист та готові до можливих провокацій.

Про це він сказав у коментарі РБК-Україна.

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"Ситуація на кордоні повністю контролюється. Сусіди мають усвідомлювати, що українські кордони підготовлені до подібних провокацій. Вже прораховані ймовірні напрямки, якими можуть дістатися до України мігранти", – сказав Єнін.

Також представник МВС зазначив, що зараз на ділянці українсько-білоруського кордону проводиться посилення сил та засобів, щоб стримати потік мігрантів у разі потреби.

"Вживаються заходи з інженерного облаштування ділянки державного кордону України з Білоруссю. Органи охорони державного кордону України посиляться особовим складом, технікою та спеціальними засобами, у тому числі безпілотниками, та службовими собаками",- сказав він.

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Ситуація на білорусько-польському кордоні

  • В обід 8 листопада велика колона мігрантів з території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що люди роблять це нібито через байдужість польської влади.
  • Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські Збройні сили були приведені у 6-годинну бойову готовність.
  • Мігранти намагалися прорватися на територію Польщі. Вони розрізали колючий дріт спеціальними ножицями. На відео з місця подій були чутні постріли.
  • Пізніше стало відомо, що мігранти проломили огорожу.

Також нагадаємо, Ярош закликав Київ допомогти Польщі дати "гідну відсіч".

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