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Лукашенко приїхав на кордон із Польщею – відео зустрічі з мігрантами

Наталія Магдик Наталія Магдик
26 листопада, 11:56
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Лукашенко готовий допомагати мігрантам і розуміє, чому вони втекли з своїх країн
Лукашенко заявив, що Білорусь готова допомогти мігрантам, навіть якщо це буде на шкоду іншим країнам
Лукашенко заявив, що Білорусь готова допомогти мігрантам, навіть якщо це буде на шкоду іншим країнам / Фото: Колаж: Сьогодні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув на кордон із Польщею, де перебувають мігранти. Про це пише БелТА .

За словами Лукашенка, Білорусь не має наміру грати долями людей.

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"У жодному разі не гратимемо і робитимемо політику на ваших долях", – сказав він.

Лукашенко зазначив, що не варто шукати кращого життя в Європі.

"Хтось із вас, повіривши західній пропаганді, шукає там кращого життя. Напевно, там життя краще, ніж на тій землі, звідки ви приїхали. Але найстрашніше, як я розумію (я бачу, тут дуже багато дітлахів), ви, дорослі люди, не бачите перспективи для своїх дітей у себе на батьківщині", – наголосив Лукашенко.

Також він зазначив, що розуміє мігрантів, які потрапили в халепу і тікають з своїх країн, але втішив їх, що все це тимчасово.

"Словом, тут люди різні. Але проблема у вас одна, велика, загальна: ви просто потрапили в біду. Я впевнений, що це тимчасово. Ми, білоруси, і я в тому числі робитимемо все так, як ви забажаєте, навіть якщо це буде погано для поляків, латишів та ще когось", – сказав він.

Напередодні стало відомо, що мігранти, вимагаючи звільнення, влаштували бунт в центрі, що охороняється, для іноземців у польському Венджині (Любуське воєводство). Чоловіки розбивали шибки, скандували "Свободу", а також кричали, "що мета їхнього прибуття до Європи – Німеччина".

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Європа проти

Європейський Союз розробив п'ятий пакет санкцій проти Білорусі. Очікується, що до кінця листопада цей пакет буде ухвалено.

Лукашенко не згоден

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Захід у розв'язуванні війни руками поляків, мешканців країн Балтії та українців, а також висловив нерозуміння, чому ЄС не вивозить власним коштом нелегалів додому.

Що відбувається на білорусько-польському кордоні

  • Білорусь влаштувала Польщі "міграційний терор", спрямовуючи до кордону Євросоюзу потоки біженців. Так, наприклад, 8 листопада велика колона мігрантів із території Білорусі рушила до кордону з Польщею . Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що роблять це нібито через байдужість польської влади.
  • В Україні забили на сполох: Лукашенко може несподівано перенаправити мігрантів до нашого кордону. У зв'язку з цим Україна вже посилює кордон із Білоруссю за допомогою інженерних укріплень, техніки, у хід пустили навіть безпілотники.
  • 23 листопада, близько 19:00, група більш ніж зі 100 агресивних іноземців силою намагалися прорвати кордон . У польських силовиків кидали каміння. Атака проходила під наглядом білоруських служб.

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