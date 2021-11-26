Лукашенко приїхав на кордон із Польщею – відео зустрічі з мігрантами

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув на кордон із Польщею, де перебувають мігранти. Про це пише БелТА .
За словами Лукашенка, Білорусь не має наміру грати долями людей.
"У жодному разі не гратимемо і робитимемо політику на ваших долях", – сказав він.
Лукашенко зазначив, що не варто шукати кращого життя в Європі.
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"Хтось із вас, повіривши західній пропаганді, шукає там кращого життя. Напевно, там життя краще, ніж на тій землі, звідки ви приїхали. Але найстрашніше, як я розумію (я бачу, тут дуже багато дітлахів), ви, дорослі люди, не бачите перспективи для своїх дітей у себе на батьківщині", – наголосив Лукашенко.
Також він зазначив, що розуміє мігрантів, які потрапили в халепу і тікають з своїх країн, але втішив їх, що все це тимчасово.
"Словом, тут люди різні. Але проблема у вас одна, велика, загальна: ви просто потрапили в біду. Я впевнений, що це тимчасово. Ми, білоруси, і я в тому числі робитимемо все так, як ви забажаєте, навіть якщо це буде погано для поляків, латишів та ще когось", – сказав він.
Напередодні стало відомо, що мігранти, вимагаючи звільнення, влаштували бунт в центрі, що охороняється, для іноземців у польському Венджині (Любуське воєводство). Чоловіки розбивали шибки, скандували "Свободу", а також кричали, "що мета їхнього прибуття до Європи – Німеччина".
Європа проти
Європейський Союз розробив п'ятий пакет санкцій проти Білорусі. Очікується, що до кінця листопада цей пакет буде ухвалено.
Лукашенко не згоден
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Захід у розв'язуванні війни руками поляків, мешканців країн Балтії та українців, а також висловив нерозуміння, чому ЄС не вивозить власним коштом нелегалів додому.
Що відбувається на білорусько-польському кордоні
- Білорусь влаштувала Польщі "міграційний терор", спрямовуючи до кордону Євросоюзу потоки біженців. Так, наприклад, 8 листопада велика колона мігрантів із території Білорусі рушила до кордону з Польщею . Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що роблять це нібито через байдужість польської влади.
- В Україні забили на сполох: Лукашенко може несподівано перенаправити мігрантів до нашого кордону. У зв'язку з цим Україна вже посилює кордон із Білоруссю за допомогою інженерних укріплень, техніки, у хід пустили навіть безпілотники.
- 23 листопада, близько 19:00, група більш ніж зі 100 агресивних іноземців силою намагалися прорвати кордон . У польських силовиків кидали каміння. Атака проходила під наглядом білоруських служб.