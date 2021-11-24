ЄС розробив новий пакет санкцій проти Білорусі – які компанії будуть під забороною

Європейський Союз розробив п'ятий пакет санкцій проти Білорусі. Очікується, що до кінця листопада цей пакет буде ухвалено.
Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.
Що буде під забороною
"Економічно болючим для Білорусі може виявитися те, що до списку включені такі великі компанії, як виробник добрив "Гродно Азот", який Олександр Лукашенко назвав "стратегічним" на думку ЄС і забезпечує значні валютні надходження для режиму, а також нафтохімічна компанія "Білоруснафта", – йдеться у матеріалі.
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Також до списку компаній, з якими буде заборонено вести бізнес, потрапить державна авіакомпанія "Бєлавіа" та туристична компанія "Оскартур", які брали участь у доставці громадян східних країн до кордонів ЄС.
Окремі санкції запроваджуються проти низки білоруських чиновників за участь у перевезенні мігрантів, порушення прав людини та підтримку режиму Лукашенка.
Крім того, ЄС запровадить санкції проти сирійської чартерної авіакомпанії Cham Airlines та турецького постачальника паспортно-візових послуг VIP Grub, які були помічені у перевезенні нелегалів.
Ситуація на кордоні
- 24 листопада на кордоні з Білоруссю польські військові змушені були відкрити вогонь, коли мігранти намагалися перебратися через кордон.
- У Мережі з'явилося відео нічного штурму, коли агресивно налаштовані нелегали атакували представників польських служб на ділянці у Мельнику, кидаючи каміння, гілки дерев та світлошумові гранати.
- В Україні з метою недопущення міграційної кризи на кордоні з Білоруссю розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція "Полісся".
- А Лукашенко продовжує сипати погрозами. Самопроголошений президент Білорусі попередив політиків Польщі про наслідки їхніх загроз про закриття кордонів.