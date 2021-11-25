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"Чогось літак сьогодні не надіслали" – Лукашенко чекає від ЄС оплату депортації

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
25 листопада, 21:15
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Лукашенку всі винні за депортацію нелегалів
Мігрантів на кордоні менше не стає / Колаж "Сьогодні"
Мігрантів на кордоні менше не стає / Колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Захід у розв'язуванні війни руками поляків, мешканців країн Балтії та українців, а також висловив нерозуміння, чому ЄС не вивозить власним коштом нелегалів додому.

Про це повідомляє німецька агенція DW.

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Рахунок ЄС за мігрантів

Лукашенко вважає, що оплачувати повернення мігрантів із Білорусі має Європейський Союз.

"Хочуть поїхати – будь ласка. Ми їх збираємо в аеропорту. Чогось літак сьогодні не надіслали?" – запитав Лукашенко, коментуючи скасування евакуаційного авіарейсу, який мав відвезти групу мігрантів до Іраку.

Коли йому сказали, що літак не прибув через проблеми з оплатою витрат на рейс, Лукашенко відповів: "Тож нехай європейці заплатять, що там цей рейс коштує?! І нема кому оплатити. Нехай Євросоюз сплатить".

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Розв'язати війну

Також білоруський диктатор заявив, що вся ситуація із мігрантами є провокацією НАТО.

"Вони намагаються скористатися цими бідними біженцями, цим процесом. Вже і мета їх проглядається, вони вже відкрито кажуть: підключити НАТО. А що означає НАТО? Розв'язати війну. Вони нас провокують. Хочуть війни. Кому ця війна потрібна? Американцям", — передає слова Лукашенка державна білоруська агенція БЕЛТА.

Ситуація на кордоні

24 листопада на кордоні з Білоруссю польські військові відкрили стрілянину, коли мігранти намагалися перебратися до країни.

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Європейський Союз розробив п'ятий пакет санкцій проти Білорусі. Очікується, що до кінця листопада цей пакет буде прийнято.

23 листопада, близько 19:00, група більш ніж зі 100 агресивних іноземців силою намагалися прорвати кордон . У польських силовиків кидали каміння. Атака проходила під наглядом білоруських служб.

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