Лукашенко приехал на границу с Польшей – видео встречи с мигрантами

Лукашенко готов помогать мигрантам и понимает, почему они убежали из своих стран

Лукашенко заявил, что Беларусь готова помочь мигрантам, даже если это будет в ущерб другим странам / Фото: Коллаж: Сегодня

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на границу с Польшей, где находятся мигранты. Об этом пишет БелТА.

По словам Лукашенко, Беларусь не собирается играть судьбами людей.

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"Ни в коем случае не будем играть и делать политику на ваших судьбах", – сказал он.

Лукашенко отметил, что не стоит искать лучшую жизнь в Европе.

"Кто-то из вас, поверив западной пропаганде, ищет там лучшей жизни. Наверное, там жизнь лучше, чем на той земле, откуда вы приехали. Но самое страшное, как я понимаю (я вижу, здесь очень много детишек), вы, взрослые люди, не видите перспективы для своих детей у себя на родине", – отметил Лукашенко.

Также он отметил, что понимает мигрантов, которые попали в беду и бегут из своих стран, но утешил их, что все это временно.

"Словом, здесь люди разные. Но проблема у вас одна, большая, общая: вы просто попали в беду. Я уверен, что это временно. Мы, белорусы, и я в том числе, будем делать все так, как вы пожелаете, даже если это будет плохо для поляков, латышей и еще кого-то", – сказал он.

Накануне стало известно, что мигранты, требуя освобождения, устроили бунт в охраняемом центре для иностранцев в польском Венджине (Любушское воеводство). Мужчины разбивали стекла, скандировали "Свободу", а также кричали, "что цель их прибытия в Европу – Германия".

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Европа против

Европейский Союз разработал пятый пакет санкций против Беларуси. Ожидается, что к концу ноября этот пакет будет принят.

Лукашенко не согласен

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Запад в развязывании войны руками поляков, жителей стран Балтии и украинцев, а также высказал непонимание, почему ЕС не вывозит за свой счет нелегалов домой.

Что происходит на белорусской-польской границе