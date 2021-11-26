Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📣 Что скажет Зеленский? 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 👜 Черная пятница 2021
СЕГОДНЯ Власть События

Лукашенко приехал на границу с Польшей – видео встречи с мигрантами

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
26 ноября, 11:56
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Лукашенко готов помогать мигрантам и понимает, почему они убежали из своих стран
Лукашенко заявил, что Беларусь готова помочь мигрантам, даже если это будет в ущерб другим странам
Лукашенко заявил, что Беларусь готова помочь мигрантам, даже если это будет в ущерб другим странам / Фото: Коллаж: Сегодня

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на границу с Польшей, где находятся мигранты. Об этом пишет БелТА.

По словам Лукашенко, Беларусь не собирается играть судьбами людей.

Реклама

"Ни в коем случае не будем играть и делать политику на ваших судьбах", – сказал он.

Лукашенко отметил, что не стоит искать лучшую жизнь в Европе.

"Кто-то из вас, поверив западной пропаганде, ищет там лучшей жизни. Наверное, там жизнь лучше, чем на той земле, откуда вы приехали. Но самое страшное, как я понимаю (я вижу, здесь очень много детишек), вы, взрослые люди, не видите перспективы для своих детей у себя на родине", – отметил Лукашенко.

Также он отметил, что понимает мигрантов, которые попали в беду и бегут из своих стран, но утешил их, что все это временно.

"Словом, здесь люди разные. Но проблема у вас одна, большая, общая: вы просто попали в беду. Я уверен, что это временно. Мы, белорусы, и я в том числе, будем делать все так, как вы пожелаете, даже если это будет плохо для поляков, латышей и еще кого-то", – сказал он.

Накануне стало известно, что мигранты, требуя освобождения, устроили бунт в охраняемом центре для иностранцев в польском Венджине (Любушское воеводство). Мужчины разбивали стекла, скандировали "Свободу", а также кричали, "что цель их прибытия в Европу – Германия".

Реклама

Европа против

Европейский Союз разработал пятый пакет санкций против Беларуси. Ожидается, что к концу ноября этот пакет будет принят.

Лукашенко не согласен

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Запад в развязывании войны руками поляков, жителей стран Балтии и украинцев, а также высказал непонимание, почему ЕС не вывозит за свой счет нелегалов домой.

Что происходит на белорусской-польской границе

  • Беларусь устроила Польше "миграционный террор", направляя к границе Евросоюза потоки беженцев. Так, например, 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что делают это якобы из-за безразличия польских властей.
  • В Украине забили тревогу: Лукашенко может неожиданно перенаправить мигрантов к нашей границе. В связи с этим Украина уже усиливает границу с Беларусью с помощью инженерных укреплений, техники, в ход пустили даже беспилотники.
  • 23 ноября, около 19:00, группа более чем из 100 агрессивных иностранцев силой пытались прорвать границу. В польских силовиков бросали камни. Атака проходила под надзором белорусских служб.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько Военное положение с 1 декабря – готов ли Зеленский на самый радикальный сценарий Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов Их не позвали: возмущенные журналисты идут к Зеленскому лишь с одним вопросом Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко Украина осталась без Меркель и Макрона: что будет с "Нормандской четверкой" в 2022 году Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

26 ноября 1991. Состоялось первое заседание Конституционной комиссии, возобновившее конституционный процесс в Украине...

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.03

Российский рубль (₽)

0.3616

Евро (€)

30.34

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

96 282

заболело за неделю в Украине

-23%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять