Новий штурм польського кордону – відео прориву мігрантів

Штурмувати кордон біженцям допомагали білоруські силовики, але чергову спробу прориву вдалося припинити

Потік мігрантів вдалося зупинити / Фото: Колаж: Сьогодні

Польський кордон намагалася штурмувати група мігрантів із Білорусі. Про це в Twitter повідомляє прикордонна служба Польщі.

"23 листопада близько 19:00, група із понад 100 агресивних іноземців силою намагалися перейти кордон. У польських силовиків кидали каміння", – йдеться у повідомленні.

Wczoraj tj.23.11 ok.19.00 grupa ponad 100 agresywnych cizoziemców siowo forsowaa granic. W suby polskie rzucano kamieniami.

Atak odbywa si pod nadzorem biaoruskich sub. #zgranicy pic.twitter.com/vGwLO5MVvb - Stra Graniczna (@Straz_Graniczna) November 24, 2021

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Також повідомляється, що агресивно налаштовані мігранти атакували польські служби, кидаючи каміння, гілки дерев та світлошумові гранати.

На odcinku ochranianym przez Placówk SG w Mielniku miay wczoraj tj.23.11 miejsce dwie siowe próby przekroczenia granicy. 40-osobowe grupy agresywnych cizoziemców atakoway polskie suby rzucajc kamieniami, konarami drzew, uyte byy równie granaty hukowe. #zgranicy pic.twitter.com/87naitHT15 - Stra Graniczna (@Straz_Graniczna) November 24, 2021

За інформацією польських прикордонників, це відбувалося під наглядом білоруських спецслужб.

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Польща шукає вихід із кризи

Польща продовжує шукати варіанти як змусити невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка припинити шантаж Євросоюзу нелегальними мігрантами. З понеділка Польща вирішила закрити вантажне залізничне сполучення з Білоруссю поки що на одному напрямку – "Брузги".

Україна зміцнює кордони

Після того, як Білорусь направила потоки мігрантів на сусідні країни – Литву, Польщу, Латвію – заговорили і про загрозу для нашої країни. В Україні забили на сполох: Лукашенко може несподівано перенаправити мігрантів до нашого кордону. У зв'язку з цим Україна вже посилює кордон із Білоруссю за допомогою інженерних укріплень, техніки, у хід пустили навіть безпілотники.