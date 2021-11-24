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Новий штурм польського кордону – відео прориву мігрантів

Наталія Магдик Наталія Магдик
24 листопада, 12:31
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Штурмувати кордон біженцям допомагали білоруські силовики, але чергову спробу прориву вдалося припинити
Потік мігрантів вдалося зупинити
Потік мігрантів вдалося зупинити / Фото: Колаж: Сьогодні

Польський кордон намагалася штурмувати група мігрантів із Білорусі. Про це в Twitter повідомляє прикордонна служба Польщі.

"23 листопада близько 19:00, група із понад 100 агресивних іноземців силою намагалися перейти кордон. У польських силовиків кидали каміння", – йдеться у повідомленні.

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Також повідомляється, що агресивно налаштовані мігранти атакували польські служби, кидаючи каміння, гілки дерев та світлошумові гранати.

За інформацією польських прикордонників, це відбувалося під наглядом білоруських спецслужб.

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Польща шукає вихід із кризи

Польща продовжує шукати варіанти як змусити невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка припинити шантаж Євросоюзу нелегальними мігрантами. З понеділка Польща вирішила закрити вантажне залізничне сполучення з Білоруссю поки що на одному напрямку – "Брузги".

Україна зміцнює кордони

Після того, як Білорусь направила потоки мігрантів на сусідні країни – Литву, Польщу, Латвію – заговорили і про загрозу для нашої країни. В Україні забили на сполох: Лукашенко може несподівано перенаправити мігрантів до нашого кордону. У зв'язку з цим Україна вже посилює кордон із Білоруссю за допомогою інженерних укріплень, техніки, у хід пустили навіть безпілотники.

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