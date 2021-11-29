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У Росії розробили новий план з перекидання нелегалів до Польщі

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
29 листопада, 16:09
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Президент Польщі Анджей Дуда побоюється, що тепер варто чекати на громадян Афганістану
Дуда чекає на нові проблеми / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Дуда чекає на нові проблеми / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Польща, яка з літа цього року постійно зазнає напливу груп нелегальних мігрантів, чекає на їх нову хвилю. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що є ризик появи маршруту міграції з Афганістану до ЄС на суходолі, через Росію.

Про це повідомляє російська агенція ТАРС.

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Новий шлях – через Росію

"Ми можемо мати справу із ситуацією, коли люди з Афганістану йдуть через кордони на суходолі, через Росію. Сподіваюся, що такої ситуації не буде", – сказав Дуда на пресконференції у Будапешті з колегами у Вишеградській групі (Угорщина, Польща, Словаччина, Чехія).

Він зазначив, що ризик такого розвитку подій "абсолютно реальний", але висловив сподівання, що російська влада "не допустить виникнення такої кризової ситуації".

Санкції

  • Новий шлях може стати альтернативою повітряному, яким з літа доставляли мігрантів до Білорусі під виглядом туристів, переважно літаками з Туреччини. Тепер у ЄС підготували санкції проти цих авіакомпаній, а решта не ризикує займатися подібним бізнесом.
  • До списку компаній, з якими заборонено вести бізнес, потраплять державна авіакомпанія "Белавіа" та туристична компанія "Оскартур", які брали участь у доставленні громадян східних країн до кордонів ЄС.
  • В Україні з метою недопущення міграційної кризи на кордоні з Білоруссю розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція "Полісся".
  • А Лукашенко продовжує сипати погрозами. Самопроголошений президент Білорусі попередив політиків Польщі про наслідки їхніх загроз про закриття кордонів.

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